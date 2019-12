A Sant'Andria in e ciucciaghje municipale Cum'è tutti l'anni, e ciucciaghje municipale è u sirviziu LCC di a cità d'Aiacciu anu urganizatu a festa di a Sant'Andria.









"Aprite aprite à Sant'andria

Chì vene da longua via

Hà i pedi cunghjelati

È hà bisognu di riscaldassi

D'un bon bichjeru di vinu

Andate in a casetta

Pigliate l'uva secca

Andate à u cassittellu

Pigliate u canistrellu

Andate à u cassittone

Pigliate u canistrone !!"





I zitelli di e ciucciaghje municipale anu cantatu, ballatu è spartutu frutti di stagione in u rispettu di a festa di a Sant'Andria.



