A Sant'Andria in a "ciucciarella" di Mezavia Cum'è tutti l'anni, i zitelli di a ciucciaghja di Mezavia anu fistighjatu à Sant'Andria





Quist’annu, hè a ciucciaghja di Mezavia chì hà accoltu un associu di u listessu quartieru : l’ACLAM. Una vintina di zitelli, Davia Santoni a dirittrice, l’agenti di a ciucciaghja di Mezavia, Monique Santoni di u sirviziu Lingua è Cultura Corsa di a Cità d’Aiacciu sò stati accolti da Julien Casanova (Prisidente di l’ACLAM) è parechji membri di l'associu.



I zitelli anu cantatu parechje canzone è dopu anu fidighjatu a dimustrazione d’unu di i 25 attelli chì l’ACLAM prupone à i so 300 membri : un corsu di « taï chi ».

Dopu à l’attività spurtiva, tutta a squatra di a ciucciaghja avia priparatu un visparinu da raligrà tutti sti zitelli famiti è a spartera si fece in u rispettu di a tradizione di a Sant’Andria : biscotti, clementine è biende à vulintà da cuntintà chjuchi è maiò.







Par compie a ghjurnata, i membri di l’ACLAM avianu appruntatu un rigalu par ogni zitelli è funu chjamati tutti da riceve un sacchittellu carcu à frutti è biscotti in ricordu di sta bella ghjurnata passata cù assai fraternità trà e ginerazione. I membri di l'ACLAM anu fattu una bella pittura par a ciucciaghja ma ancu i zitelli avianu priparatu calcosa anch'elli !





Fù una riescita maiò è a prumessa si fece di truvassi un antru annu da fistighjà torna à Sant’Andria inseme : « Aprite aprite à Sant ‘Andria, ch’ellu hà fattu longa via… ».

