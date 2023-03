A Madunnuccia : Célébrations vendredi 17 et Samedi 18 mars 2023 La Ville d’Ajaccio a le plaisir de s’associer aux célébrations de la Madunnuccia, sainte patronne de la cité, qui se déroulera les vendredi 17 et samedi 18 mars 2023 à la Cathédrale, place Foch et Hôtel de Ville.



Cette fête religieuse retrouve sa pleine dimension du fait d’un contexte sanitaire moins pesant que l’an passé. Elle sera rehaussée par la présence de son Éminence le Cardinal Dominique Mamberti, qui présidera les cérémonies.



Comme à l’accoutumée, les Voeux des Magnifiques Anciens seront prononcés par M. le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, ainsi que ses conseillers, tandis que la Musique municipale sera étroitement associée à cet événement qui rassemble les Ajacciennes et les Ajacciens, notamment lors des aubades données sur la place Foch.



Cette année, la Ville a mis un soin particulier à garantir la sécurité des personnes participant à la veillée de prière organisée sur la place Foch le vendredi 17 mars. A cet effet, les fidèles souhaitant déposer des cierges ou des bougies à l’intention de la sainte patronne de la ville, seront accueillis par des agents municipaux formés au risque incendie.



Une disposition adoptée pour éviter tout départ de feu et qui permet à la Ville de se mettre en conformité avec la réglementation en la matière. Elle découle d’un travail en partenariat mené par les services de la Ville, ceux de la Préfecture et du SIS2A.

Les célébrations d’A Madunnuccia fourniront également l’occasion de recevoir une délégation venue de La Maddalena, en Sardaigne, avec qui la Ville d’Ajaccio entretient un jumelage pérenne.



Seront présents : M. le maire de La Maddalena, Fabio Lai, M. Stefano Cossu, adjoint au maire, et M. Amoroso Stestilio, conseiller municipal.

Programme Vendredi 17 mars

21h00 Cathédrale d’Ajaccio

Hymne Pontifical par la Musique Municipale

Départ de la procession vers la Place Foch



21h15 Place Foch

Veillée de Prière et aubade de la Musique Municipale



Samedi 18 mars

10h00 Cathédrale d’Ajaccio

Messe Pontificale, présidée par SE le Cardinal Dominique Mamberti

Voeux des Magnifiques Anciens, prononcés par M. le Maire et ses conseillers



11h45 Place Foch

Aubade de la Musique Municipale suivie d’un vin d’honneur



17h00 Cathédrale d’Ajaccio

Procession solennelle

Circulation et stationnement A l'occasion de la cérémonie de procession de la Miséricorde la circulation ainsi que le stationnement seront règlementés :



A compter du jeudi 16 mars 2023 et ce jusqu’au lundi 20 mars 2028, et selon le phasage de la cérémonie :



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, jeudi 16 mars 2023 a partir de 6h00 et ce jusqu’à la fin de la cérémonie, a l'exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :



- Avenue Antoine Serafini (portion comprise entre la rue Bonaparte et la rue des Glacis)

- Avenue Antoine Serafini (portion comprise entre la rue Bonaparte et la zone réservée au stationnement « petit train »).



Des lors que l'organisation de la cérémonie le rend possible, le stationnement est rétabli sur les emplacements en absence d’activité sur le site.



A compter du vendredi 17 mars 2023 et ce jusqu’au samedi 18 mars 2028, et selon le phasage de la cérémonie.



La circulation est interdite a compter du vendredi 17 mars 2023, a partir de 19h00 et ce jusqu’à la fin de la cérémonie, a I'exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :



- Avenue Antoine Serafini, sens descendant

- Avenue du 1er Consul, sens descendant,



La circulation sera stoppée, le vendredi 17 mars 2023 a partir de 21h00, uniquement pendant le temps de passage des participants, a I'exception de ceux des intervenants de la cérémonie et selon le parcours suivant :



- Parvis de la cathédrale, Rue Forcioli Conti, Rue Notre Dame, Rue Zevaco Maire, Rue Bonaparte arrivée devant la

Madunnuccia .



Des lors que l'organisation de la déambulation le rend possible, la circulation est rétablie en 'absence d’activité sur le site.



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, vendredi 17 mars 2023 a partir de 6h00 et ce jusqu’à la fin de la cérémonie, a I'exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :



- Rue Zévaco Maire



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, du vendredi 17 mars 2023 a partir de 6h00 et ce jusqu’au samedi 18 mars 2023 fin de la cérémonie, a I'exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :



- Rue Forcioli Conti (portion comprise entre la rue Notre Dame et I'avenue E. Macchini de part et d’autre de la voie)



- Rue Bonaparte (dans sa totalité)



- Avenue Antoine Serafini (portion comprise entre le quai de la République et le Bd Roi Jérôme de part et d’autre de la voie)



- Avenue Antoine Serafini (portion comprise entre la rue Fesch et la rue Bonaparte)



Le samedi 18 mars 2023, et ce jusqu’à la fin de la cérémonie :



La circulation sera stoppée, le samedi 18 mars 2023 a partir de 10h15, uniquement pendant le temps de passage des participants, a I'exception de ceux des intervenants de la cérémonie et selon le parcours suivant :



- Citadelle, Rue Roi de Rome, Avenue Eugene Macchini, Avenue du 1er Consul, Rue Bonaparte, Quai Napoléon,

Rue Antoine Sérafini, Avenue du 1er Consul, Avenue Eugéne Macchini et Rue Forcioli Conti



La circulation sera stoppée, le samedi 18 mars 2023 a partir de 11h30, uniquement pendant le temps de passage des participants, a I'exception de ceux des intervenants de la cérémonie et selon le parcours suivant :



- Rue Forcioli Conti, Bd Daniele Casanova, Quai Napoléon et Avenue Antoine Serafini.



La circulation sera stoppée, le samedi 18 mars 2023 a partir de 17h00, uniquement pendant le temps de passage des participants, a I'exception de ceux des intervenants de la cérémonie et selon le parcours suivant :



- Rue Forcioli Conti, Bd Daniele Casanova, Rue Bonaparte, Rue Fesch, Cours Napoléon, Avenue Eugéne Macchini

et Rue Forcioli Conti.



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, samedi 18 mars 2023 a partir de 6h00 et ce jusqu'à la fin de la cérémonie, a 'exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :



- Rue Soeur Alphonse



- Boulevard Daniele Casanova (portion comprise entre la rue Forcioli Conti et la rue Bonaparte de part et d’autre de la voie)



- Rue du Cardinal Fesch



- Avenue Eugéne Macchini (portion comprise entre le boulevard Lantivy et la rue Forcioli Conti).



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement.



2023-VOIRIE-0113 A-C VILLE PROCESSION DE LA MISERICORDE v5.pdf (2.4 Mo)



