A Festa di i quartieri, le festival le plus attendu de l'automne ! A Festa di i Quartieri s’installe au cœur du quartier des Salines pour fêter sa seconde édition. La Sicile et le Pays Basque seront mis à l’honneur tout au long de ce riche programme dédié à l’art et à la langue corse



La Ville d’Ajaccio vous invite à découvrir de nouveaux horizons sonores au cœur du quartier des Salines pour Festa di i Quartieri. Cette deuxième édition qui débute samedi 17 septembre à 10h00 jusqu’à minuit, place Jean Casili, met à l’honneur la Sicile avec les concerts de Mario Incudine et le Pays Basques avec Korrontzi. La première partie sera quant à elle assurée par des artistes insulaires dès 20h00. Dès 10h00, vous serez invités à participer de nombreuses activités telles que des ateliers de peinture, de mosaïque, de poterie ou encore de dessin et de caricatures.



PARLAMICORSU

Des animations autour de la langue corse seront aussi proposées à l’occasion du lancement du site Parlamicorsu tandis que Georges Antoni, présentera son film autour de la défense des fonds marins en Corse, sans oublier une démonstration originale de découpe de bois à la tronçonneuse par l’artiste Stéphane Deguilhen !



Pour compléter cette riche programmation dont vous retrouverez le détail ci-dessous, un concours de boules avec l’association « I Salini » ainsi qu’un concours de peinture vous permettrons de mettre vos talents à l’épreuve, avec une remise de prix prévu en fin de journée. Un barbecue ainsi que plusieurs stands de nourriture et boissons assureront la restauration sur place.



A Festa di i quartieri vous attend donc nombreux pour célébrer la vie du quartier des Salines et de tous les autres, autour d’une programmation riche et pleine de surprises !

La programmation DEROULE FESTA DI I QUARTIERI



17 SEPTEMBRE 2022 / 10h00 – 00h00 / Place Jean Casili



Infos Pratiques



Ouverture : 10h00 - Minuit / Entrée gratuite



Animations

Stands gourmands : vente de crêpes et de nougats, sandwichs, poulet rôti, beignets de courgettes, jus de fruits frais...

Stand de brocante autour de la musique et du vinyl



Barbecue de l’association I Salini à partir de 20h00



Dès 10h00 Stands dédiés au bien-être



Démonstrations de 10h00 à 18h00

- Fablab parmi les animations, démonstration de l'utilisation de l'imprimante 3D

- Atelier de mosaïque dont les fonds seront reversés à l'association d'aide aux femmes victimes de violence, Savannah

- Découverte des senteurs de Corse, Vincent Albertini, musicien mais aussi passionné par les senteurs du maquis

- Atelier de peinture original avec Patrick Salducci. L'artiste déploiera sur chevalets des toiles à disposition des enfants pour laisser court à leur imagination

- Atelier de caricatures avec l'artiste Nino

- Atelier de poterie pour les enfants, réalisation d'objets de décoration

- Création couture avec L'atelier de Vera. Démonstrations mais aussi mise en pratique. Machines à coudre, mannequin, modèles et patron mis à disposition

- Atelier forgeron, Alexandre Musso se déplace avec sa forge mobile pour une démonstration de création de couteaux



Le coin des artistes peintres

Des créations riches en couleurs inspirées de l'ambiance du festival réalisées par les artistes :

-BENIELLI CATHY

-FERRACCI MARIE DO

-LO GIUDIS MARIO

-RENAUT LAURIE



14h00 / Ouverture du festival par le spectacle de l'atelier de danse du entre social des Cannes



14h00 - 18h00 / Stand de langue corse avec la Capa



15h00 / Film sur les fonds marins (30 min) suivi d’une intervention et d'échange avec le public avec le spécialiste des fonds marins George Antonini



16h30 / Démonstration par l'artiste Stéphane Deguilhen : découpage spectaculaire de troncs d’arbres pour les trophées du concours de boules



17h15 / Remise des prix du concours de dessin en partenariat avec la Fnac (jury composé du Conseil Citoyen, Christophe Mondoloni adjoint en charge de festivités et de la langue corse, Farel, Anne Ettore, conseillère pédagogique éducation artistique et culturelle pour l'académie de Corse



18h00 / Remise des Prix du concours de pétanque



19h00 / Buffet offert par le garage du Golfe Peugeot



19h00 – 19h45 / Animation musicale par la DJette, Marie-Laure



Musique



20h00-20h45 / Vincent Albertini (Artiste Rezzo)

21h00- 22h00 / Mario Incudine (Sicile, Italie)

22h15 -23h15 / Korrontzi (Pays Basque, Espagne)





