A Chacun Son Automne en Pays d'Ajaccio du 22 octobre au 6 novembre U prugrama di l'attività privisti ind'u paesi aiaccinu pà u vaghjimu hè da ritruvà quì sottu

A chaque saison ses activités, retrouvez ici le programme d’activités d'automne en pays d'Ajaccio.



Des rencontres avec des producteurs et artisans, aux activités de plein air, en passant par des visites culturelles, vous avez le choix.



EXPLORER

En balade avec… Découvrez la cité impériale avec Philippe, l’animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio,

sous un nouvel angle de vue.

Au départ de sites emblématiques, il vous emmènera sur des chemins menant à des vestiges passés.

Vous remonterez le temps pour mieux appréhender le présent…



En quête d’indices…

Vos enfants ont l’âme de détectives ?

Ils sont attendus dans le cœur historique d’Ajaccio pour un jeu de piste. On peut déjà vous dévoiler

que les énigmes seront en corse…

Le Pays d’Ajaccio est lui aussi parsemé d’indices, alors rendez-vous à Cuttoli Corticchiato pour une enquête en plein air…



En route pour l’arrière-pays…

Dans quel village y avait-il des charbonnières ? Quelle visite de village vous plongera dans la Corse médiévale ?…

Suivez le guide et les villages de l’arrière-pays ajaccien n’auront plus aucun secret pour vous !



RESPIRER Notre programme d’activités est l’occasion de prendre un bon bol d’air…



En mer…

Côté mer, embarquez au Port Tino Rossi et mettez le cap vers les Iles Sanguinaires .

Vous longerez les plus belles plages du golfe d’Ajaccio…



Dans les terres…

Vous êtes sportifs et amateurs de sensations fortes ? N’attendez plus pour réserver votre sortie canyoning

dans la vallée de la Richiusa. A moins que vous ne préfériez tenter la via ferrata de Tolla qui offre une vue plongeante sur le lac…

Profitez d’une balade à cheval pour admirer le golfe de Sagone depuis le maquis.

PARTAGER & SAVOURER

Rendez-vous avec… Nos partenaires sont des passionnés et ils aiment transmettre leur passion. C’est donc tout naturellement qu’ils vous accueillent

au sein de leurs vignobles , distilleries et mielleries .

Les artisans-créateurs de la boutique Carré d’Art vous reçoivent pour vous présenter leurs créations ainsi que les techniques

de travail choisies. On se régale avec les yeux…

CREER

A chacun son atelier… Mettre la main à la pâte, voilà une autre des spécificités de notre opération « A Chacun son Automne ».

Pour les grands, initiation au chocolat, fabrication d’un bouquet de fleurs séchées…

Votre City Pass Pays d’Ajaccio à prix réduit

Du 22 octobre au 4 novembre, bénéficiez de 20% de réduction sur notre City Pass Pays d’Ajaccio ! 24 heures : 19 euros au lieu de 24 euros

: au lieu de 24 euros 48 heures : 29 euros au lieu de 36 euros

: au lieu de 36 euros 72 heures : 36 euros au lieu de 45 euro

Retrouvez le programme complet sur le site de l'Office Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio

