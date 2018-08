9 ème édition de la Corsica Classic du 23 août au 2 septembre 2018 Par u terzu annu, tutti i battelli di a Corsica Classic 2018 partaranu da Aiacciu da raligrà i spittatori.

Ajaccio sera pour la troisième année consécutive la ville de départ de la Corsica Classic 2018 : la flotte sera amarrée au cœur du port Charles Ornano pour le plus grand plaisir des spectateurs de la ville Impériale qui pourront venir les observer de près dès le jeudi 23 août.







Les Sanguinaires, Propriano et le Golfe du Valinco, Senetosa, Les Moines, Bonifacio et ses bouches, les îles Lavezzi, Les Cerbicales, la Baie de Saint-Cyprien, les Aiguilles de Bavella, Sari-Solenzara, Bastia, son vieux-port et sa citadelle, Le Cap Corse, Macinaggio, Saint-Florent… Tous ces noms évocateurs de l'île de beauté ponctuent la route de la Corsica Classic 2018.



Une succession de parcours côtiers à la journée d'une vingtaine de milles (de 2H30 à 7H de navigation par jour) qui conduira chaque soir les yachts vers des mouillages d’exception dans un nouveau décor de rêve.



Plus d'infos sur :





Programme :

Jeudi 23.08 :



9h-17h : inscriptions accueil des équipages

19h-21h : cocktail au port Charles Ornano



Vendredi 24.08 :



10h : briefing sur le quai

11h : départ du port Charles Ornano

12h : départ régate dans le golfe « Régates Roses »

19h30 : cocktail, Mairie d’Ajaccio



Samedi 25.08 :



10h : briefing sur le quai

11h : départ du port

12h : départ régate Ajaccio – Propriano

19h : cocktail sur la plage

20h : dîner sur la plage pour tous les équipages nuit au mouillage http://www.le-lido.com/la-table/2



Dimanche 26.08 :



10h : briefing à la VHF

11h : départ du mouillage ou port

12h : départ régate Propriano – Bonifacio

19h : Soirée libre



Lundi 27.08 :



10h : briefing sur le quai

11h : départ Bonifacio

12h : départ régate Bonifacio / Bonifacio trophée de la ville

19h : cocktail remise des prix du trophée de la ville quai d’honneur



Mardi 28.08 :



10h : briefing sur le quai d’honneur, Bonifacio

11h : départ du port

12h : départ régate Bonifacio – Baie de Saint Cyprien

19h : cocktail sur la plage nuit au mouillage baie de Saint Cyprien



Mercredi 29.08 :



10h : briefing VHF

11h : départ mouillage

12h : départ régate baie de Saint Cyprien - Sari- Solenzara

19h : cocktail de bienvenue de Sari-Solenzara



Jeudi 30.08 :



10h : briefing sur le quai Sari-Solenzara

11h : départ du port

12h : départ Sari-Solenzara – Bastia vieux port

20h : arrivé des premiers participants Bastia vieux port

20h : cocktail de bienvenue de Bastia



Vendredi 31.08 :



10h : briefing sur le quai Bastia vieux port

11h : départ du port

12h : départ Bastia- Macinaggio

19h : cocktail de bienvenue de Macinaggio



Samedi 01.09 :



10h : briefing sur le quai Macinaggio

11h : départ du port

12h : départ Macinaggio – Saint-Florent

18h : arrivé des premiers participants quai d'honneur port de Saint-Florent



Dimanche 02.09 :



11h -12h : cocktail de bienvenue remise des prix quai d’honneur port de Saint-Florent

12h - 15h : déjeuner des Chefs du Yachting au pied de la citadelle de Saint-Florent



lundi 3.09 :



