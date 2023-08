80e anniversaire de la libération de la Corse le programme à Ajaccio Du 9 septembre 1943, date de la libération d’Ajaccio et de l’insurrection libératrice, au 4 octobre 1943, date de la libération de Bastia et de l’ensemble de l’île, la Résistance Corse s’est battue avec l’aide des forces françaises venues d’Alger, pour retrouver la liberté et chasser l’occupant fasciste.



Ce sera le premier acte d’une libération du territoire national à venir… (Source « Tous bandits d’honneur ! » Maurice Choury).



Cette année Ajaccio célèbre la 80e année de sa Libération.



Voici les premiers éléments de programme qui seront mis à jour régulièrement.



Le 7 septembre à 14h :

Ouverture du campement militaire de l'association Military Véhicules Conservation Group Corsica, place Miot avec des reconstitutions, visites d'infirmerie d'époque, poste radio, tentes...

Présentations des métiers de l'Armée de terre, Armée de l'air et de la Marine Nationale par le Centre d'information et de recrutement des forces armées d'Ajaccio .



Du 7 au 9 septembre : Ateliers mémoriels proposées par l'association Via Salines qui permettront de faire découvrir au jeune public l’histoire de la Libération de la Corse avec une programmation culturelle riche sur les thèmes de la Résistance et de la déportation mais aussi plus largement sur la paix, la citoyenneté et les droits de l’Homme (horaires et lieu à préciser).

qui permettront de faire découvrir au jeune public l’histoire de la Libération de la Corse avec une programmation culturelle riche sur les thèmes de la Résistance et de la déportation mais aussi plus largement sur la paix, la citoyenneté et les droits de l’Homme Exposition à la médiathèque des Cannes (horaires et thème à préciser).

Projection d’un film documentaire suivi d’un échange avec un ancien résistant et un historien (horaires et lieu à préciser).

suivi d’un échange avec un ancien résistant et un historien Projection du film : Indigènes (horaires et lieux à préciser).

: Indigènes Visite du département des peintures corses au musée Fesch pour évoquer la Corse au début du siècle (horaires à préciser).

au musée Fesch pour évoquer la Corse au début du siècle Découverte de l’histoire de la Corse et de la 1re Guerre mondiale au travers des collections présentées par les membres de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (horaires et lieux à préciser).

au travers des collections présentées par les membres de l'Office national des combattants et des victimes de guerre Exposition par l’école élémentaire des Jardins de l’Empereur et l’EREA qui restituera les recherches effectuées par les élèves autour de la Libération de la Corse. Cette exposition permettra aux élèves d’être des « passeurs de mémoire ». Cette restitution se fera à la médiathèque du quartier des Cannes et à l’association des Jardins de l’Empereur (horaires à préciser). Journée du 9 septembre :

Commémorations de la Libération d'Ajaccio et bal populaire (horaires et déroulement à préciser).



Le 9 septembre, à partir de 14h :

Exposition de l'ONACVG-ANACR « La Corse à l’épreuve de la guerre », Cours Anglaise de l'Hôtel de Ville d'Ajaccio.



Ateliers mémoriels en interaction avec le public place Foch : Présentation du jeu de la Résistance (ANACR et ONACVG)

Rencontre avec des personnalités ou des descendants de personnalités issues de la Résistance avec une présentation de l’ouvrage réalisé par l’ONACVG « Quand Levie rétablissait la République », par Jacques Nicolaï, fils des époux Nicolaï, personnages principaux de ce recueil de témoignages.

Visites de stands pédagogiques place Foch avec la présentation de travaux et concepts réalisés par des scolaires et leur encadrement sur le thème de la Résistance.

Visite de l’exposition « Tous bandits d’honneur » par Isaline Choury, fille de Maurice Choury et nièce de Danielle Casanova. Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien: Visites patrimoniales thématiques du centre-ville avec un guide conférencier pour comprendre quels ont été les évènements et les personnes ayant contribué à la Libération d'Ajaccio. Le 4 octobre 1943, la Corse devient le 1er département libéré. Un mois plus tôt, le 9 septembre, Ajaccio s'était déjà libérée de l'occupant. Comment cela a-t-il été possible ?

Dates et horaires août : les lundis : 14, 21 et 28 à 10h.

Dates et horaires septembre : les lundis 4 et 11 septembre, les samedis 9 et 10 septembre à 10h. (Rendez-vous devant l’OIT du Pays d’Ajaccio).

Billetterie en ligne sur : www.ajaccio-tourisme.com



Citadelle :

Exposition pédagogique à la Citadelle, autour de l'occupation, de la résistance et de la Libération avec quatre thèmes : L'invasion/occupation, l'organisation de la Résistance, la Libération et les héros ajacciens morts pour la liberté (date à préciser).



Journées du Patrimoine :

16 et 17 septembre, Itinéraire de mémoire.

À l'occasion des journées du Patrimoine, la direction de la Culture et du Patrimoine organise une visite guidée d'une durée de 1h30 autour des principaux lieux de mémoire liés à l'occupation. (Place d'Austerlitz, rue Solferino, Préfecture, 50 cours Napoléon, quai L'Herminier, cellule Fred Scamaroni, maison natale Danièle Casanova, Place de Gaulle, monument Fred Scamaroni, 23 cours Napoléon).

(horaires et lieux à préciser).







