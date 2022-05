8 ème édition des Quartiers Numériques A Cità d'Aiacciu urganizeghja l'uttesima edizioni di i quartieri numerichi da u 30 di maghju è u 3 di ghjugnu

La Ville d’Ajaccio en partenariat avec l’association Emaho proposent du 30 mai au 3 juin 2022, la 8e édition de Quartiers Numériques Ajaccio



Depuis sa création, cet événement valorise la transmission de savoir-faire autour des usages du numérique et la promotion de l’éducation aux médias et aux métiers du numérique.













Retrouvez plus d'informations dans le communiqué en téléchargement ou connectez-vous sur Le programme va se ponctuer autour de grands temps forts : des ateliers de transmission des savoirs, des initiations aux arts, éducation et métiers du numérique, des réunions de prévention et bons usages du numérique et un apéro-concert.Retrouvez plus d'informations dans le communiqué en téléchargement ou connectez-vous sur le site des Quartiers Numériques.



