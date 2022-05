8 000 € d'aide pour la restauration de la statue du 1er consul A Cità d'Aiacciu hà ricivutu 8000 € pà a risturazioni di a statula di u prima Cunsuli di a piazza di i palmi

La Ville d'Ajaccio a reçu 8 000 euros pour la restauration de la statue du 1er consul de la place des Palmiers. Ce mécénat est le fruit du vote en ligne de l'opération Le plus grand musée de France avec Allianz France au cours duquel la sculpture de Bonaparte en habit de consul romain a remporté le vote pour la Corse







Du 10 février au 10 mars dernier, un vote en ligne était ouvert au grand public pour sélectionner une oeuvre d’art par région. Grâce à la mobilisation des porteurs de projet, ce sont 67 843 personnes qui ont donné leur voix pour ces objets. Chaque oeuvre lauréate recevra ainsi 8 000€ de mécénat de la part d’Allianz France afin d’engager les travaux de restauration.



SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Avec 60% des voix (1 038 votes), c’est la sculpture de Bonaparte en habit de consul romain, située sur la place Foch d’Ajaccio, qui a remporté le vote pour la Corse et va donc bénéficier d’une aide pour sa restauration. En effet, la sculpture du XIXe siècle réalisée par Francesco Massimiliano Laboureur souffre d’altérations et de faiblesses dans sa structure. La restauration entreprise par la Ville permettra la mise en sécurité du monument et sa mise en valeur pour les Ajacciens.



« Nous sommes très heureux chez Allianz France de remettre aujourd’hui ce chèque de 8 000 euros à la Ville d’Ajaccio pour la restauration de la statue Bonaparte en habit de consul romain, de contribuer ainsi à la sauvegarde du patrimoine, à sa valorisation, et d’oeuvrer au rayonnement local, a souligné Marie-Doha Besancenot, directrice RSE, Marque et Communication d’Allianz France. Ce partenariat avec la Fondation La Sauvegarde de l’Art Français fait écho à notre ancrage territorial. Acteur de proximité, Allianz France s’appuie sur un maillage exceptionnel à travers nos 2 500 agences Allianz et nos 1 600 conseillers, présents partout en France pour accompagner au quotidien nos clients particuliers, professionnels, entreprises et collectivités ».



PREMIER MONUMENT NAPOLEONIEN

L’histoire du premier monument dédié à Napoléon commence à Rome dans les années 1800, où le cardinal Fesch s’était porté acquéreur d’une immense statue de marbre, exécutée par Massimiliano Laboureur. Celle-ci représente Napoléon Bonaparte en habit de consul romain. À la mort du cardinal, survenue en 1839, la statue est comprise dans son testament en faveur de sa ville natale, et c’est ainsi que l’œuvre arrive à Ajaccio, en 1845. Le conseil municipal entérine, une fois pour toutes, la construction du premier monument napoléonien de la ville. La gestion du projet est confiée aux architectes Vincent Lottero et Jérôme Maglioli. Les travaux sont achevés en janvier 1850, et l’inauguration a lieu le 5 mai 1850, à l’issue de la messe anniversaire de la mort de l’Empereur, célébrée à la cathédrale.

"En tant que garants de notre histoire et de notre patrimoine, notre devoir est d’agir"



"Cette sculpture est un concentré de gloire ajaccienne. Elle représente un Ajaccien qu’on ne présente plus. Elle provient de la plus grande collection d’œuvres d’art jamais constituée – celle du cardinal Fesch, « le plus grand bienfaiteur de la ville » - et elle semble située sous la bienveillance de la protectrice de notre cité, La Madunnuccia. Et pourtant… son marbre n’échappe malheureusement pas aux outrages, qu’ils viennent du temps, de la pollution ou du vandalisme. C’est un fait malheureux, mais la statue vieillit. Notre devoir, en tant que garants de notre histoire et de notre patrimoine, est donc d’agir", a déclaré le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli lors de la remise du prix par Allianz et les porteurs de projet.



MEMOIRE DE NAPOLEON

"La restauration de la statue fait partie de notre programme de sauvegarde et de mise en valeur de l’héritage napoléonien, a poursuivi le maire d'Ajaccio. Aujourd’hui, Allianz participe à cette grande aventure. Vous nous aidez grandement à atteindre nos objectifs. Pour cela, au nom de tous les Ajacciens que j’ai l’honneur de représenter aujourd’hui, mais aussi au nom de la mémoire de Napoléon, je vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre patrimoine et de l’aide très précieuse que vous nous apportez. Ajaccio ne l’oubliera pas, car aujourd’hui, Allianz aussi entre dans l’histoire de ce monument."

Sur l'oeuvre La statue du Premier Consul réalisée par F.M Laboureur avant 1806, a été cédée à la ville par le Cardinal Fesch.

La statue est inaugurée à Ajaccio le 5 mai 1850 : elle est placée au milieu de la place Foch face à la mairie sur un socle de 90 cm de haut. La statue en marbre mesure 267x104x90 cm. Elle vient compléter la fontaine aux lions, constituée d’un bassin et d’un ensemble de reliefs.

Le choix du matériau ainsi que le travail de taille qui n’est, de toute évidence, pas réalisé pour une oeuvre qui doit rester en extérieur sont autant d’éléments qui poussent à une restauration et une mise en sécurité.

