7 ème édition des Assises Nationales de la Biodiversité Pà scrivavi à a sittesima edizioni di i scontri naziunali annant'à a biodiversità, trà u 5 è u 7 di lugliu in Aiacciu

7e ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ Du 5 au 7 juillet 2017, à Ajaccio



Le rassemblement citoyen est la façon la plus efficiente de restaurer notre biodiversité.

Ce sera la devise des participants aux septièmes assises nationales de la biodiversité qui auront lieu les 5, 6 et 7 juillet prochains à Ajaccio.

L’intelligence collective, l’échange et l’action sont en effet les maîtres mots pour assurer l’efficacité des politiques environnementales. C’est le cas notamment pour la préservation de l’océan et celle de la biodiversité marine qui seront traitées lors de cet événement organisé par IDEAL Connaissances et les Eco Maires.





Téléchargez le programme complet en cliquant sur la pièce jointe ci-dessous Les inscriptions se font exclusivement en ligne, jusqu'au 27 juin 2017, sur : www.assises-biodiversite.com



