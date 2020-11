"6ème édition du Salon du Diabète en Version Numérique" | Les Diabétiques de Corse - AFD20 Sesta edizioni di u salotu di diabetu in u so versu numericu u 14 di nuvembri à partasi da 10 ori è mezu annant'à Facebook live







Nous vous informons de la 6ème édition du Salon du Diabète en Version Numérique grâce à un "Facebook Live" dans de la Journée Mondiale du Diabète.



Il aura lieu le samedi 14 novembre.

La première partie de 10h30 à 12h00

La seconde partie de 15h30 à 17h00

Sur notre page Facebook :



Le public peut poser des questions en direct dans les commentaires à nos invités, tous professionnels de santé, diabétologues, diététicienne et prestataire de service de matériel pour diabétiques.

S'il le souhaite, il peut dès à présent nous poser leurs questions sur notre adresse mail : adc2a2b@gmail.com



📎Pour avoir tous les détails et le programme de la 6ème édition du Salon du Diabète en Version Numérique - Facebook Live cliquez sur ce lien :

https://www.lesdiabetiquesdecorse.com/salon-du-diabete-en-corse-en-version-numerique/



