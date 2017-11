5 Raisons de ne pas "Crack-er" édition 2017-2018 Les consommations des jeunes, en particulier à l’adolescence, comptent parmi les plus préoccupantes, surtout que jusqu’à 25 ans environ, le cerveau est en maturation. En outre, le lien est établi entre ces consommations et certains comportements à risque: rapports sexuels

non protégés, violence envers les autres ou envers soi-même, conduite à risque d’un véhicule, par exemple. Or, l’autorégulation existe encore moins chez l’enfant et l’adolescent.





Pour faire face à ce problème, il convient de développer des stratégies validées, conformes aux recommandations internationales, tant en termes de prévention que de soins. A tous les niveaux d’intervention, la précocité est le garant de l’efficacité.



La prévention doit être mise en œuvre le plus précocement possible, dès la petite enfance, et s’inscrire dans le cadre d’une politique de promotion globale de la santé de l’enfant. Le rappel de l’interdit et des limites inhérents aux consommations doit être intégré et non isolé du discours sanitaire pour être compris.





Objectifs et mise en oeuvre

La prévention des conduites addictives vise à développer chez les jeunes des compétences psychosociales leur permettant de faire des choix éclairés et responsables, pour eux-mêmes comme vis-à-vis d'autrui et de l'environnement. Elle permet de les préparer à exercer leur citoyenneté avec responsabilité.

Elle vise à apporter aux jeunes : des connaissances relatives à leur santé et leur bien-être, notamment dans le domaine des addictions ;

des informations sur les produits (tabac, alcool, drogues illicites), leurs effets et sur la législation en vigueur ;

une mise à distance critique des stéréotypes et des pressions sociales poussant à la consommation ;

une information sur les ressources d'aide et de soutien dans et à l'extérieur de l'établissement. La manifestation se déroulera sur deux semaines et s’articulera autour des 5 axes suivants à travers la mise en place de nombreuses activités et ateliers : Information, avec nos partenaires de l’ANPAA (colloque, questions-réponses animé par Tony Granier…)

Education, avec la participation des enseignants et des élèves de 4 ème du Lycée Laetitia Bonaparte.

du Lycée Laetitia Bonaparte. Social et Prévention avec nos partenaires de la FALEP (échanges, ateliers autour de l’estime de soi…) et de la PJJ (discussions sur la citoyenneté, rappels à la loi…)

Sport, avec l’équipe d’animateurs sportifs du Centre Social (tournoi, découverte de nouveaux sports…)

Culture, avec nos partenaires de la médiathèque Saint Jean (projection de films et documentaire suivis de débats)





Déroulement des ateliers

Ludothèque : ANPAA ; Salle de Cinéma et Salle de Cours : PJJ et FALEP







Lundi 13 Novembre – Matin – Classe 4e 1 (en 2 groupes a et b)



8h15 – Projection court métrage (a + b)

9h00 – 10h15 : Ludothèque (a), Cinéma (b)

10h15 – 11h30 : Cinéma (a), Ludothèque (b)



Mardi 14 Novembre – Matin – Classe 4e 2 (en 2 groupes a et b)

8h15 – Projection court métrage (a + b)

9h00 – 10h15 : Ludothèque (a), Cinéma (b)

10h15 – 11h30 : Cinéma (a), Ludothèque (b)



Jeudi 16 Novembre – Matin – Classe 4e 3 (en 2 groupes a et b)

8h15 – Projection court métrage (a + b)

9h00 – 10h15 : Ludothèque (a), Cinéma (b)

10h15 – 11h30 : Cinéma (a), Ludothèque (b)



Mardi 21 Novembre – Matin – Classe 4e 4 (en 2 groupes a et b)

8h15 – Projection court métrage (a + b)

9h00 – 10h15 : Ludothèque (a), Cinéma (b)

10h15 – 11h30 : Cinéma (a), Ludothèque (b)



Jeudi 23 Novembre – Matin – Classe 4e 5 (en 2 groupes a et b)

8h15 – Projection court métrage (a + b)

9h00 – 10h15 : Ludothèque (a), Cinéma (b)

10h15 – 11h30 : Cinéma (a), Ludothèque (b)



Lors des ateliers, 2 courts métrages seront proposés aux différentes classes : Un montage de l’émission « C’est pas sorcier » consacré au cannabis

Une émission d’Arte intitulée « Cocaïne, le piège » Durant la semaine, des projections de longs métrages dont les thèmes principaux sont la drogue et les addictions auront lieu à 18h00 et 21h00 : "L’HOMME AU BRAS D’OR" d'Otto Preminger

"BAD LIEUTENANT" d'Abel Ferrara Des débats suivront ces projections.



Un tournoi de football à 6 En marge de la semaine, un tournoi de football verra s’affronter plusieurs équipes de 6 joueurs (de 10 à 16 ans) le dimanche 26 Novembre à Mezzavia.

A cette occasion, des flyers seront distribués et une information sera délivrée à travers un atelier de lutte contre le dopage.



Les partenaires





CENTRE SOCIAL SAINT JEAN - VILLE D'AJACCIO

Directeur : Stéphane ROMANI Adjointe : Marie-Louise SABAINI

Coordination des équipes : Stéphane SERENI

Animateurs : Marien SANTONI, Jean-François DE PERETTI, Céline ETTORI



COLLEGE LAETITIA BONAPARTE

Principal : Jean-Paul QUILICHINI

Assistante Sociale : Marie-Pierre COPPOLANI



FALEP – SERVICE PREVENTION SPECIALISEE

Responsable d'équipe : Anastasia RUBINI

Educateurs : Vanina FAGGIANELLI, Andy DIANI



ANPAA (ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE)

Animateur : Antoine GRANIER



PREFECTURE

Bureau du cabinet: Chantal PIMOULLE



