40 000 mégots de moins dans l’espace public Sò 40 000 mocculi in menu à essa ghjittati ind'u spaziu publicu in un mesi

Le déploiement de cendriers muraux et aux arrêts de bus opéré par la Ville d’Ajaccio produit ses premiers effets. Soit plus de 10 kg de mégots collectés entre avril et juin. Au-delà de la propreté des rues, c’est l’environnement qui profite d’une façon générale de l’installation de ces nouveaux équipements.



Les premiers chiffres sont tombés et ils sont encourageants !



En avril dernier, la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec la société E.collecte, a procédé à l’installation de 30 cendriers muraux sur des sites jugés stratégiques du centre-ville, tels que des secteurs piétons ou des abords de bâtiments publics, ainsi que 17 cendriers « colonne » aux arrêts de bus .



La première collecte de ces équipements, qui contribuent à débarrasser l’espace public des mégots de cigarette, a récemment eu lieu.

7.3 kg ont été collectés dans les 30 cendriers muraux ;

2,9 kg ont été collectés dans les 17 cendriers « colonne ».

Soit un peu plus de 40 000 mégots au total. « Dès la première collecte ayant suivi l’installation de ces 47 cendriers à Ajaccio, nous avons récolté plus 10 kilos de mégots, se félicite Charles Voglimacci, adjoint au maire délégué à la Propreté urbaine. Ces premiers chiffres sont très encourageants et valident notre volonté politique de lutter contre ce fléau. Nous devons ce résultat à l’engagement et au respect de nos concitoyens, que je remercie. »

Le partenariat qui lie la Ville d’Ajaccio à la société E.collecte, installée à Penta di Casinca, s’avère particulièrement vertueux. A la suite de la collecte des mégots, assurée tous les mois, E.collecte se charge de leur traitement et de leur recyclage pour qu’ils servent, dans un second temps, à la confection de mobilier urbain.



Des cendriers individuels de plage aussi Par ailleurs, la Direction de la Propreté urbaine de la Ville d’Ajaccio s’est rapprochée de l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics ALCOME. A la suite de la convention signée en décembre 2022, ALCOME verse un financement de 2,08 €/habitant/an à la commune pour mettre en place des actions de prévention et de gestion des déchets liés à la consommation de tabac.



A ce titre, la Ville d’Ajaccio a bénéficié d’une dotation de cendriers individuels de plage. Ces derniers sont d’ores et déjà mis à disposition des personnes intéressées dans les postes de secours et dans les locaux de l’Office intercommunal de tourisme (OIT) du Pays ajaccien (attention, néanmoins, certains secteurs de plages ajacciennes sont « sans tabac »).



Si le tabagisme s’avère bien entendu un enjeu majeur de santé publique – il reste responsable de plus de 75 000 décès par an en France – il se présente aussi comme un véritable fléau pour l’environnement, entre sa composition chimique qui lui vaut de se dégrader lentement et les substances toxiques qu’il contient.



Outre la pollution de nos rues et places publiques, ce déchet contamine en effet les sols, les cours d’eau et la mer, mettant en danger la faune et la flore.



Le déploiement de cendriers en centre-ville, appelé à se poursuivre à l’avenir, participe d’une dynamique plus globale en matière de développement durable portée par la Ville d’Ajaccio. Ces équipements permettent en effet aux fumeurs de lutter contre les conséquences néfastes des mégots sur l’environnement. Une démarche participative, basée sur un simple geste : écraser son mégot dans un cendrier plutôt que par terre.



Ou mieux : arrêter de fumer !

Accueil Envoyer à un ami Imprimer