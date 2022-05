3ème édition des Régates Napoléon Terza edizioni di i Rigati Napulioni trà u 24 è u 29 di maghju

L’association Corsica Classic Yachting ouvre le bal des régates de yachts de tradition en Corse en cette année 2022. Cette troisième édition des Régates Napoléon réunit les plus beaux voiliers classiques - et modernes - dans l’enceinte du port Tino Rossi à Ajaccio durant 5 jours, du mardi 24 au dimanche 29 mai 2022.



Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, de la Région de Corse et de la ville d’Ajaccio, cet événement dédié à l’art de la navigation et à l’art de vivre pourra voir le jour et ouvrir la saison d’été.



Le concept ? Réunir des passionnés de yachting et de la Corse, sur un stade nautique 5 étoiles à une période de l’année où le vent thermique souffle à plein régime pour profiter du soleil et des longues soirées du mois de mai au cœur de la ville impériale.



Les Régates Napoléon invitent les voiliers classiques (jauge CIM) comme les voiliers modernes (jauge IRC) à venir concourir dans le golfe d’Ajaccio. Une épreuve inédite pour des passionnés avec des conditions de navigation impériales…



