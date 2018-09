3ème édition de l'Urban Trail Impérial dimanche 23 septembre Inscrivez-vous ! Terza edizioni di l'Urban Trail Impérial, dumenica u 23 di sittembri. Scrivitivi puri !

Dimanche 23 septembre, coureurs et marcheurs prendront le départ depuis la place du Casone de la 3ème édition de notre URBAN TRAIL AIACCINA, avec le soutien de la Ville d’Ajaccio.



Nous sommes tous responsables de notre capital santé et pour le conserver, la pratique d’un sport n’est plus à démontrer.

Le 23 septembre, les plus sportifs, inscrits à la course chronométrée de 12 km s’élanceront sur le chemin des Crêtes, après avoir traversé la ville. Les moins sportifs (re)découvriront le charme de la Cité Impériale dans une marche de 5 km.









Soutenez La Ligue Contre le Cancer et engagez-vous dans cet Urban Trail AIACCINA solidaire.



Inscrivez-vous sur : www.aiaccina.com et Venez retirer votre dossard le samedi 22 septembre de 09h00 à 19h00

au Complexe sportif Pascal Rossini, Ajaccio et prenez le départ le 23 septembre à 10h00 au Casone

Pour toute inscription par groupe de 10, un dossard gratuit !



Depuis 100 ans, La Ligue contre le cancer est le seul acteur indépendant à lutter sur tous les fronts de la maladie dans 4 directions complémentaires :



Chercher pour guérir

Prévenir pour protéger

Accompagner pour aider

Mobiliser pour agir

Mais pour tous, ce « rendez-vous santé » de La Ligue contre le cancer sera ludique, festif, convivial. Tous les bénéfices de ce trail sont intégralement reversés au Comité de la Corse du Sud pour le soutenir dans ces 4 missions sociales.



A l’issue de la remise des prix aux vainqueurs de l’Urban Trail et de la marche, aura lieu, sous contrôle d’huissier, le tirage des gagnants de la grande loterie mise en place par notre comité et dont le 1er prix est une TWINGO Zen. ( Clôture de la vente des billets le 21 septembre )



Un petit rappel :

Et si vous ne voulez pas courir, vous pouvez participer en devenant Signaleur ! contactez le 04 95 21 46 04 !



Le président du Comité de la Corse du Sud contre le cancer, les membres du conseil d’administration et tous les bénévoles vous remercient et vous donnent rendez-vous le dimanche 23 septembre 10h, chaussez vos baskets !



