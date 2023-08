3e édition du Festival Notte Sacre, du 13 au 15 septembre à Ajaccio Terza idizioni di u fistivali NOTTE SACRE cù un bellu prugrama musicali à scopra in i più belli siti di a Cità d'Aiacciu.

Pour sa troisième édition, le festival Notte Sacre poursuit son chemin en renouvelant sa proposition de parcours musical dans les plus beaux sites de la ville d’Ajaccio.



Trois rendez-vous quotidiens sont programmés du 13 au 15 septembre, en fin de matinée et début de soirée avec des formations de musique classique et de chants corses. L'occasion également de découvrir ou redécouvrir les églises, Saint Erasme, Saint Roch et San Ruchellu avec des concerts d'exception.



Puis à 21h, la cathédrale Santa Maria Assunta est sublimée par une programmation artistique sur mesure et une création originale de mise en lumière.







Programme Mercredi 13 septembre, Eglise San Rucchellu, 18h

Thamyris Récital Canti del mare

Piano / voix

Chant / Jean Jacques Ottaviani



Thamyris propose une odyssée musicale en méditerranée, intitulé « Canti del Mare ». Ce récital autours de ces « chants de la mer » présente des airs qui font aujourd’hui partie de notre culture commune, avec des mélodies populaires et aussi des créations de compositeurs célèbres.

De Cattrau à Donizetti, de Peppu Flori à Sorozabal, ce sont les plus belles mélodies lyriques et populaires qui vont nous accompagner dans ce voyage musical autour de notre « mare terraniu ».

« La méditerranée, berceau des premières civilisations, a toujours été au travers de son histoire multiséculaire un véritable carrefour culturel.

Les grandes villes portuaires de la méditerranée latine se sont développées, et ont vu naitre en même temps que leur gout pour l’échange et le voyage, leur culture propre.



Mais ce qui aurait pu les singulariser les a encore plus liées puisqu’on retrouve d’une rive à l’autre des mélodies très ressemblantes, dans leur lyrisme tout d’abord et surtout dans leurs formes musicales.



Ainsi, des airs de zarzuelas espagnoles aux airs napolitains en passant par les chants corses, on retrouve une véritable unité musicale, dans la simplicité des thèmes et la latinité de l’expression.



Aux chants de marins du début, qui donnaient du coeur à l’ouvrage et rythmaient les manoeuvres, se sont substituées des mélodies plus douces, chantant la mer et les beautés de la nature pour enfin célébrer l’Amour avec l’apparition des sérénades ».



Tarif unique : 10 Euros par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif Duo : 15 Euros par personne

Mercredi 13 septembre Cathédrale d’Ajaccio, 21h Grand concert : Thomas de Pourquery L'intrépide Thomas de Pourquery, chanteur et saxophoniste, nous invite à un concert unique autour d'un répertoire créé pour l’évènement et inspiré de ses oeuvres ! Il s'entoure spécialement pour ce concert exceptionnel, de complices de longue date avec quatre fabuleuses musiciennes et chanteuses : la guitariste et chanteuse Tatiana Paris et les chanteuses et pianistes Karine Serafin, Lucrèce Sassella et Eléonore Du Bois.

Ses Pop Song et compositions jazz, jouées et chantées en choeurs par ces 5 âmes connectées raisonneront dans la cathédrale comme autant d’incantations et de louanges à la beauté de ce lieu sacré, d’Ajaccio, "de la terre et de la galaxie tout entière".



Tarif unique : 35 Euros par personne



Jeudi 14 septembre à 11h, Cathédrale d'Ajaccio Cantori

« Cantori » est un groupe polyphonique corse héritier de la grande tradition du chant sacré et profane. Le chant religieux est fondateur dans l’appréhension et la pratique du cantu in paghjella. Part l’exigence qu’il requiert et par sa richesse harmonique, il demeure incontournable.



Le groupe Cantori propose un récital autour de ses grands chants sacrés de Corse alternant avec les plus beaux chants profanes traditionnels, madrigali, terzetti et paghjelle.



Tarif unique : 10 Euros par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif Duo : 15 Euros par personne

Jeudi 14 septembre Eglise Saint Erasme, 18h E duie chitarre

Deux guitaristes virtuoses et sensibles nourris aux chants corses et au jazz proposent un récital de guitares latines pour un magnifique voyage musical.



Arnaud Giacomoni et Francescu Sabiani revisitent les incontournables de la guitare sud-américaine dans la fièvre des compas et la grâce des fandangos... Fermez les yeux et laissez-vous griser par les émotions et les nuances intenses, puissantes ou délicates des plus grandes pièces du répertoire.



Tarif unique : 10 Euros par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif Duo : 15 Euros par personne

Jeudi 14 septembre Cathédrale d’Ajaccio, 21h Grand concert : Voce Ventu Polyphonies corses A l’approche de ses 30 ans d’existence, Voce Ventu, nous présente cette année un florilège des chansons les plus représentatives de son parcours créatif. De son premier album « Rughju di vita » jusqu’« À u ritimu di e sperenze », en passant par « Di culori è di sonnii » et « Ci serà sempre un cantu », vous pourrez découvrir ou redécouvrir les titres emblématiques de ce groupe qui a su marquer de son empreinte mélodique et musicale la chanson corse des années 2000. Cette année, dans le cadre des « Notte Sacre » d’Aiacciu, Voce ventu a repensé certains arrangements pour les intégrer dans la philosophie du festival et l’esprit majestueux de la Cathédrale d’Ajaccio.

Un son plus doux et plus acoustique.



Tarif unique : 35 Euros par personne



Vendredi 15 septembre Eglise Saint Roch, 11h Coups de choeur

L’ensemble vocal Coups de Choeur est une formation née en novembre 2001 d’une volonté collective d’oeuvrer pour la diffusion de pièces musicales variées. Elle s’inscrit dans une démarche de création multiculturelle de diffusion régionale et méditerranéenne. La particularité de ce choeur réside dans l’éclectisme du programme qui s’ouvre aux cultures du monde, de la Méditerranée aux Pays de l’Est, en visitant les autres continents.



Cet ensemble regroupe une vingtaine de choristes amateurs, passionnés de chants et de musiques de toutes origines. Il se produit à la demande dans plusieurs villages aux alentours d’Ajaccio et participe également aux diverses manifestations culturelles, telles que Jazz In Aiacciu (1ère partie de Youn Sun Nah en 2011), I Statinali, Sorru in Musica, fête de la musique, … . Coups de Choeur a également donné des concerts à Bordeaux, Bergerac et Salernes.



Le plus souvent a capella, percussions et piano peuvent accompagner ce choeur. Dirigé depuis 2020 par Lionel NICOLAY, cet ensemble vocal propose un répertoire riche et varié. De la Renaissance à nos jours, en passant par le jazz, le chant sacré, des chants traditionnels, c’est un véritable voyage autour du monde qui est proposé.

Tarif unique : 10 Euros par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif Duo : 15 Euros par personne

Vendredi 15 septembre Eglise Saint Erasme, 18h Parlami d’Amore Tino Hommage à Tino

Il ne pouvait y avoir qu’un enfant d’Ajaccio pour rendre hommage au plus illustre des chanteurs de la cité impériale.



En cette année anniversaire des 40 ans de sa disparition, c’est avec un spectacle autours de ses plus grands succès que Philippe Caviglioli va célébrer la première des stars de la chanson, Tino l’éternel chanteur de romance, en compagnie de Francois Giordani et Alain Colonna.



Une voix, deux guitares, et c’est l’essence même de Tino, l’enfant de la rue Fesch, qui reviendra comme un mirage nostalgique de l’Aiacciu d’antant.



Chant : Philippe Caviglioli

Guitares : Francois Giordani / Alain Colonna



Tarif unique : 10 Euros par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif unique : 10 Euros par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif Duo : 15 Euros par personne

Vendredi 15 septembre Cathédrale d’Ajaccio, 21h Grand concert : Lizz Wright La célèbre chanteuse Lizz Wright est une gardienne de la musique américaine, apportant une couleur brillante et vibrante à des oeuvres originales singulières et à des compositions de certains des plus grands auteurs-compositeurs de notre époque. Avec la sortie de cinq albums salués par la critique, Lizz Wright s’est imposée comme l’une des chanteuses populaires les plus vénérables de sa génération.

Grâce à sa voix inimitable que le New York Times décrit comme « un alto lisse et sombre possédant des qualités que l’on pourrait associer à du bourbon vieilli en fût ou à du cuir souple comme du beurre », Wright chante en reflétant le tissu culturel de l’Amérique. Elle se cache derrière le scénario de l’histoire humaine, transcendant les divisions sociales avec une offre d’amour et un sens profond de l’humanité. Sa musique accepte la beauté de la réalité et une expérience collective d’appartenance. Pour l’auditeur, les chansons de Wright incarnent une tradition qui nous permet de toujours nous sentir chez nous, où que nous soyons physiquement ou émotionnellement.

Tarif unique : 35 Euros par personne

+d'infos et billetterie Retrouvez plus d'informations ainsi que la billetterie sur le site de l'Office Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio

