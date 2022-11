3e Salon du Chocolat & des Délices de Corse du 4 au 6 novembre Palais des congrès A terza edizioni di a fiera di a cicculata è di i dilizii di Corsica sarà da u 4 à u 6 di nuvembri à u Palazzu di i Cungressi. Li prighemu un bellu successu listessu à a siconda edizione è i so 20 000 visitori.

La 2ème édition du Salon du chocolat et des délices de Corse à Ajaccio a rencontré un franc succès puisque 20.000 personnes se sont précipitées au salon, malgré les conditions sanitaires liées à la pandémie, et en ont fait ainsi le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés du chocolat sur le grand Ajaccio.



60 exposants de Corse et d’ailleurs et des milliers de visiteurs se sont déplacés durant les 3 jours du salon, pour y déguster chocolats, délices, gourmandises.



L’évènement est exceptionnel fait de surprises et de festivités mettant à l’honneur le talent des artisans et des maîtres chocolatiers.







Retrouvez le programme sur La 3ème édition promet plein de surprises et de gourmandises avant la période des fêtes de Noël.Retrouvez le programme sur le site du salon du chocolat

Accueil Envoyer à un ami Imprimer