30 ans de la Fête de la science du 5 au 22 novembre à Ajaccio A festa di a scenza festighjeghja i so 30 anni trà u 5 è u 22 di nuvembri in Aiacciu

Créée en 1991, la Fête de la Science est organisée chaque année par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour permettre à chacun de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science d'aujourd'hui. Pour sa 30e édition, le thème 2021 est "Eureka ! L'émotion de la découverte".



Retrouvez la programmation de la fête de la science du 5 au 22 novembre 2021 à Ajaccio.





Astronomie

A cette occasion, Horizon astronomie, la Collectivité de Corse soutenue par Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l'Académie de Corse, la Préfecture de Corse et Locu Teatrale vous proposent de vous plonger durant deux semaines dans l'univers fascinant de l'Astronomie.



Deux semaines où vous seront proposés des ateliers manuels, des conférences, des ateliers d'initiation au télescope et des observations avec le premier télescope à vision amplifiée de Corse.



"La Fête de la science est coordonnée en Corse par la Collectivité de Corse en partenariat avec l'Etat et l'Académie de Corse. Ainsi, dans le cadre de cet événement, le comité territorial de pilotage, de suivi et d'évaluation relatif à la convention cadre tripartite Culture Scientifique, Technique, Industrielle et de l'Innovation définit les axes stratégiques à mettre en avant, sélectionne les porteurs de projet et assure la mise en œuvre de la manifestation au niveau territorial. Il s'agit ainsi de mobiliser conjointement le acteurs de la culture scientifique autour de mêmes ambitions et temps-fort"



Programme 2021 - Médiation scientifique avec "HORIZON Astronomie" (Alesiu Giacomoni):

Age minimum recommandé pour les activités: 7/8 ans



Conférences/Vidéoprojections commentées :



Vendredi 05 novembre à 20h a Locu Teatrale :



« Histoires de météores - Les roches de l’espace »



Etoiles filantes, comètes, astéroïdes, météores ou météorites ?



Découvrez les différences, similitudes et les origines de ces astres qui gravitent tout autour de nous dans le système solaire.



Lundi 22 novembre à 20h à Locu Teatrale :



« Kalliste vers l’infini - Un voyage dans l’Univers »



Voyagez vers les galaxies les plus lointaines à la rencontre des différents objets qui peuplent notre Cosmos et découvrez la structure de notre Univers grâce à cette conférence passionnante et en partie musicale.





Ateliers manuels :



Samedi 06 novembre à 14h30 et 16h30 à Locu Teatrale : L’altesol (mesure de la hauteur du Soleil dans le ciel)



Dimanche 07 novembre à 14h30 et 16h30 à Locu Teatrale : Voile solaire Ikaros



Mercredi 10 novembre à 14h30 et 16h30 à Locu Teatrale : Planetoscope (mobile planétaire)



Samedi 13 novembre à 14h30 et 16h30 à Locu Teatrale : Planisphère (carte du ciel mobile)



Dimanche 14 novembre à 14h30 et 16h30 à Locu Teatrale : Spectroscope (décomposition de la lumière solaire)



Découverte du ciel au laser et observations au télescope à vision amplifiée : AFIN DE NE PAS GÊNER LES OBSERVATIONS, PRIÈRE DE NE PAS UTILISER DE LUMIÈRE BLANCHE À VOTRE ARRIVÉE SVP (un peu de vernis ou un plastique rouge devant la lampe suffira)



Samedis 06 et 13 novembre: grand site de la Parata - terrain derrière le dernier parking (voir plan ci-dessous)



Cliquez sur le plan pour agrandir:



05 au 22 novembre 2021 - Fête de la science 2021 - Médiation en Astronomie



Dimanche 07, Mardi 09 et Dimanche 14 novembre : place Miot à 21h30



Initiation au télescope :



Séance Théorique le lundi 08 novembre à 19h 30 à Locu Teatrale

(principe optique, choix du télescope, budget, montage, utilisation etc)

Vidéo-projection commentée et démonstration.



Séance pratique le 15 novembre à 19h à la place Miot (montage et utilisation en condition)



RESERVATIONS OBLIGATOIRES POUR LES ATELIERS MANUELS

par mail de préférence : locu-teatrale@wanadoo.fr ou par téléphone au 04.95.10.72.03

L'escragot de corse A l'occasion de la Fête de la Science 2021, le CPIE d'Ajaccio met à l'honneur l'Escargot de Corseprésent uniquement sur la plage du Ricantu, autour de plusieurs évènements :

- Une exposition permanente tout le mois de novembre sur la plage du Ricantu au niveau des ganivelles - Le samedi 6 novembre de 10h à 12h, Animation tout public sur la plage du Ricantu : le mésocosme, qu'es aquo(sme) ? - Le mercredi 17 novembre à 18h00 : Conférence sur l'escargot de Corse à l'aéroport d'Ajaccio.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le CPIE d'Ajaccio par mail : cpieajaccio@gmail.com ou par téléphone 04.95.10.06.91

