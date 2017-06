3 ème tournoi International D'Ajaccio U11 9 au 11 juin Terzu turnellu internaziunali di ballò di l'U 11 trà u 9 è u 11 di ghjungnu

Retrouvez les jeunes pépites du football lors du 3 ème tournoi International D'Ajaccio U11 du 9 au 11 juin 2017 au stade François-Coty





Arsenal, nouveau venu ! Deux années seulement après sa création, notre Tournoi International U11 d’Ajaccio est devenu très prisé !

Les plus grands clubs souhaitent se déplacer dans la cité impériale pour disputer la compétition. Pour cette troisième édition, le très prestigieux club anglais d’Arsenal a rejoint la longue liste des équipes de renoms déjà présentes à Ajaccio les années précédentes. Ainsi le Benfica Lisbonne remettra son titre en jeu, le FC Barcelone voudra lui prendre sa revanche face au club portugais alors que d’autres tenteront de créer la surprise une nouvelle fois, à l’image de l’En Avant de Guingamp ou encore de nos Oursons, deux fois

demi-finalistes du trounoi pour notre plus grand bonheur.

Cette nouvelle édition sera une nouvelle fois marqué par la présence des meilleurs clubs formateurs de France, à l’image de l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco ou encore l’Olympique de Marseille. Comme il en est désormais la tradition, l’ACA a convié à ce bel événement les 10 clubs partenaires de son centre de formation ainsi que tous les clubs de la grande région d’Ajaccio. L’objectif ? Faire profiter tous les enfants de l’île de la venue des meilleures équipes afin de se mesurer et de vivre une aventure sportive et humaine unique !

Désormais incontournable dans le paysage footballistique européen, notre Tournoi International U11 d’Ajaccio a clairement la volonté d’ouvrir nos enfants aux autres cultures. Organisé par notre club, en partenariat étroit avec la Ville d’Ajaccio et le soutien du Département de la Corse-du-Sud ainsi que de la Collectivité Territoriale de Corse, cette troisième édition va réunir à nouveau tous les amoureux du ballon rond dans une ambiance de fête et de partage.

Programme Vendredi 9 juin

Arrivée des délégations entre 7h et 16h

Réception à l’Hôtel de Ville d’Ajaccio à 18h suivie d’un défilé dans la cité impériale

Présentation des équipe sur la Place du Général De Gaulle

Accueil des enfants dans les familles



Samedi 10 juin

Meeting au Stade François-Coty à 9h

Tournoi de 10h à 17h30



Dimanche 11 juin

Meeting au Stade François-Coty à 8h45

Tournoi de 09h30 à 16h30

Remise des trophées à 16h45

