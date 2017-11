3 ème édition du City Trail Impérial le 23 décembre inscrivez-vous !

Terza edizioni di u "City Trail Impérial" u 23 di dicembri. Si pò scriva omu à partasi da u 6 di nvembri

La Ville d’Ajaccio par le biais de sa Direction des Sports et plus précisément le Service Animations Sportives organise en partenariat avec les clubs de la Ville le samedi 23 décembre 2017 la 3ème édition du City Trail Impérial. Cette épreuve propose aux coureurs un parcours de 9 km 600m (180 m D+) à travers les rues de la cité impériale. Le départ et l’arrivée se feront place de Gaulle. L’heure de départ est fixée à 21h.