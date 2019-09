2ème édition du championnat de France de jet ski 20, 21 et 22 septembre Siconda edizioni di u campiunatu di Francia di "jet ski" trà u 20 è u 22 di sittembri in Aiacciu

Pour la deuxième année consécutive, l’office de tourisme du pays d’Ajaccio et l’association Impérial Jet Club organisent à Ajaccio la finale du Championnat de France de jetski enrichie cette année d’une nouveauté, l’épreuve finale du Championnat de France Thundercat.



Cette année le programme de la manifestation sera particulièrement dense et spectaculaire puisqu’il débutera dès vendredi soir sur la page St Francois avec un show nautique musical animé par Vincent Lagaf suivi de démonstrations de Jet Freestyle et Flyboard les samedis et dimanches.

Les phases de compétition se dérouleront en 4 manches de 30 minutes qui permettront l’attribution d’un ou plusieurs titres nationaux et s’étaleront sur le weekend.

Plus d’une centaine de pilotes sont annoncés et les trophées nationaux seront remis Place Miot le dimanche soir, en présence du Président de la FFM.









Programme Vendredi 20 septembre

09h00 – 14h30 : Inscriptions et contrôles sécurité

14h30 – 15h00 : Briefing

15h00 – 16h00 : Essais Thundercat

16h00 – 17h00 : Essais France Run GP3 S – GP3 F1 – GP2 – GP1

17h00 – 18h00 : Essais France & Corsica Cup Ski GP3 – GP2 – GP1 – SPARK

18h00 – 19h00 : Essais Corsica Cup Run GP3 S – GP3 F1 – GP2 – GP1

19h00 – 19h30 : Show Freestyle – Flyboard



Samedi 21 septembre

09h00 – 09h15 : Briefing

09h30 – 10h30 : 1ère manche France Run GP3 S – GP3 F1 – GP2 – GP1

11h00 – 11h30 : 1ère manche Corsica Cup Ski GP3 – Ski GP2 – Ski GP1 – SPARK

11h45 – 12h00 : 1ère manche Championnat de France Thundercat

12h15 – 12h45 : 1ère manche Corsica Cup Run GP3 S – GP3 F1 –GP2 –GP1

12h45 – 14h30 : Pause déjeuner

14h30 – 15h30 : 2ème manche France Run GP3 S – GP3 F1 – GP2 – GP1

15h30 – 16h00 : Freestyle - Flyboard

16h00 – 16h30 : 2ème manche Corsica Cup Ski GP3 – Ski GP2 – Ski GP1 – SPARK

16h45 – 17h00 : 2ème manche Championnat de France Thundercat

17h15 – 17h45 : 2ème manche Corsica Cup Run GP3 S – GP3 F1 – GP2 – GP1



Dimanche 22 septembre

08h30 – 08h45 : Briefing

09h00 – 10h00 : 3ème manche France Run GP3 S – GP3 F1 – GP2 – GP1

10h30 – 11h00 : 3ème manche Corsica Cup Ski GP3 – Ski GP2 – Ski GP1 – SPARK

11h15 – 11h30 : 3ème manche Championnat de France Thundercat

11h45 – 12h15 : 3ème manche Corsica Cup Run GP3 S – GP3 F1 – GP2 – GP1

12h15 – 14h00 : Pause déjeuner

14h00 – 15h00 : 4ème manche France Run GP3 S – GP3 F1 – GP2 – GP1

15h00 – 15h30 : Freestyle - Flyboard

15h30 – 16h00 : 4ème manche Corsica Cup Ski GP3 – Ski GP2 – Ski GP1 – SPARK

16h15 – 16h30 : 4ème manche Championnat de France Thundercat

16h55 – 17h15 : 4ème manche Corsica Cup Run GP3 S – GP3 F1 – GP2 – GP1





Animations VILLAGE ANIMATIONS PLACE MIOT 20-22 septembre



Au-delà de la compétition, l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio a souhaité associer ses partenaires mais également les associations locales qui contribuent à la sauvegarde de l’environnement marin.

Plusieurs ateliers ludiques seront ainsi présents sur le village de la place Miot aux côté des prestataires nautiques et du parc pilotes.



•Recycla Corse initiera les plus petits aux test du sauve-nage, premiers gestes d’éducation à la natation.

•Ambiente animera plusieurs ateliers de sensibilisation :

Pour les 3-10 ans : activité confection mobile sur les poissons de Méditerranée. Sur cet atelier les enfants se verront distribuer des feuilles où ils colorieront les poissons, les découperont (les plus petits seront aidés de leur parents) puis viendra le moment de monter le mobile.

Pour les 7-16 ans : atelier sur les laisses de mer. Les participants seront invités à trier les différents éléments qui composent ces laisses de mer en trois catégories (origines végétales, animales et humaines).

Pour les adultes : Sensibilisation sur la pollution marine par les macrodéchets (zoom sur la Méditerranée qui est l’une des mers les plus polluées), l’importance de préserver le milieu marin au même titre qu’un autre écosystème,

Les associations en faveur de l’environnement, notamment Stampa d’Idea et Corsican Blue Project seront également présentes avec les compagnies de transport maritimes pour informer et sensibiliser aux gestes éco-responsables.

Circulation et stationnement A l'occasion de cet événement la circulation et le stationnement seront réglementés :



Boulevard Pascal Rossini Portion comprise entre l'avenue Barthélémy Ramaroni et l'avenue Eugène Macchini



Circulation interdite du 21 septembre de 08h00 à 20h00, du 22 septembre de 08h00 à 20h00



Stationnement interdit du 19 septembre 12h00 au 22 septembre 20h00



Les bus sont autorisés à circuler les 21 et 22 septembre de 08h à 20h boulevard Pascal Rossini portion comprise entre l'avenue Barthélémy Ramaroni et l'avenue Eugêne Macchini



