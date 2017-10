2ème édition du Salon Professionnel des métiers de l'hôtellerie et de la restauration Après le succès de la première édition et l’engouement qu’elle a suscitée, nous vous donnons rendez-vous les 29, 30 et 31 Octobre 2017 à Ajaccio, place Miot.



Cette seconde édition bénéficiera d’une extension de 500 m² supplémentaire, pour atteindre une surface d’exposition de 3000 m².



95 exposants seront présents pour vous présenter leurs nouveautés.



Au programme Site web : http://www.chrpro-expo.fr

Retrouvez le programme en téléchargement en cliquant sur la pièce jointe. Retrouvez le programme en téléchargement en cliquant sur la pièce jointe. guidevisiteurs.pdf (11.35 Mo)



