2ème édition du Festival de la Méditerranée Le festival de la méditerranée, réunit à ajaccio des associations, des fondations, des entreprises, des institutionnels, des étudiants et des scientifiques qui oeuvrent pour une cause prioritaire : protéger l’écosystème de la mer méditerranée.







Pour sa 2ème édition, le Festival de la Méditerranée, avec le soutien précieux de la ville d’Ajaccio, est fier de s’associer à l’événement Pescadori in Festa.



Du 1er au 3 juin, tous les ajacciens sont conviés à de grands rendez-vous où les solutions pour sauver la méditerranée seront au centre des préoccupations.



Pour connaître l’état de la méditerranée et les innovations proposées, le festival consacrera notamment une journée d’échanges avec des spécialistes et sera le point de départ de l’expédition événement blue odyssey corsica qui permettra l’édition d’un outil scientifique inédit sur la pollution plastique : le baromed.



Retrouvez le programme détaillé sur le site sauverlamediterranee.org



Accueil Envoyer à un ami Imprimer