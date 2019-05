2ème Réunion de concertation du comité Inter Quartier En ce moment, la Direction de la Proximité et du Service au Public, en présence des élus de la Ville Annie Costa-Nivaggioli et Jacques Billard, accueille le Comité Inter Quartier pour la deuxième réunion de concertation de 2019.



A l’ordre du jour, l’environnement, les transports, les projets d’aménagements urbains dont la présentation du projet Casone.

Laurent Andarelli, directeur général de la SPL Muvitarra et la Direction de l’environnement de la CAPA participent aussi à cette concertation afin de pouvoir répondre aux mieux aux représentants des quartiers d’Ajaccio.

