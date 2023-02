27/02 Conférence de Vanessa Alberti Espace Diamant

Vendredi 27 février à 18h30

Entrée libre



Les femmes corses au XIXe s : vers l’émancipation ?

Une conférence de Vanessa Alberti

maîtresse de conférence à l'Università di Corsica Pasquale Paoli / Laboratoire lieux, identités Espaces et Activités / CNRS



L’intérêt pour l’histoire des femmes n’est plus à démontrer ces dernières années. En Corse aussi, des recherches ont été réalisées. Mais approcher l’histoire des femmes est difficile en raison de documents d’archives plus rares. Il s’agit ici de faire une première approche des pionnières de l’émancipation féminine. Celle-ci peut s’effectuer par l’intermédiaire de la presse, média vivant son âge d’or au XIXe s, avec notamment la parution du journal féministe La Fronde ajaccienne en 1904. D’autre part, le rôle des institutrices est à réévaluer dans cette optique. Ce métier, qui apporte statut social et indépendance financière,

