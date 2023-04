24/04 Conférence de Paul Antoine Santoni

Feux et Mega Feux : catastrophisme ou réalité ? Contributions de la science à la compréhension des incendies



Certains travaux prédisent un accroissement du nombre des incendies et de l’étendue des surfaces parcourues par ces derniers avec le changement climatique. Y-a-t-il eu vraiment plus d’incendies et de grands incendies en France, en Corse ces dernières années ? Les incendies de grandes dimensions observés en Australie, aux Etats-Unis et plus récemment en France sont parfois présentés en utilisant l’expression de ‘megafire’. La définition de ce terme reste ambiguë. Qu’est-ce qu’un megafire ? Avons-nous déjà connu des megafires en Corse ? Quels sont leurs caractéristiques ? Nous répondrons à ces questions. La problématique des incendies étant complexe, nous verrons aussi comment les partages d’expériences de la sphère opérationnelle de la sécurité incendie et les travaux des scientifiques permettent d’améliorer notre compréhension du comportement des incendies et de proposer des solutions. Nous verrons également comment certaines régions ont classifié les incendies pour mieux les comprendre et s’en protéger. Enfin, des exemples concernant les obligations légales de débroussaillement illustreront comment des approches scientifiques peuvent aider les prises de décision.



Paul-Antoine Santoni est directeur du Laboratoire des Sciences Pour l'Environnement (UMR SPE 6134) qui est un laboratoire de recherche commun au CNRS et à l'Université de Corse. Il a été directeur du Groupement de Recherche Feux CNRS 2864 de 2017 à 2021, réseau regroupant les laboratoires français et centres techniques œuvrant dans le domaine de la recherche en sécurité incendie en France. Il est membre de la commission AFNOR X65 T et des Working Group 8 et 14 de l’ISO/TC 92 dans le domaine des incendies. Il a créé en 2015 l'école thématique sur la science des incendies qui se tient en France tous les trois ans. Il a été co-fondateur et responsable de l'équipe de recherche sur les incendies de forêt de l’UMR SPE 6134 de 2000 à 2006, puis de 2011 à 2016. Il est auteur et co-auteur de plus de 70 publications dans des revues internationales et de chapitres de livres, ainsi que de plus de 100 autres conférences et documents techniques.



En partenariat avec l'université de Corse.