23e édition du Festival du film Italien Retrouvez du 5 au 13 novembre au palais des congrès la 23e édition du Festival du film Italien.





Avec qui voyagerez-vous cette année ? Avec le muet de la Gallura ou le jeune Mondocane ? Avec nos amants super-héroïques ?

Et jusqu’où irez-vous ? Vers le delta du fleuve Pô ? Dans l’ombre du jour ? Vers l’immensité ? ou préfèrerez-vous gravir les huit montagnes ?

Pendant que certains, comme des couillons, resteront là, à regarder, d’autres rencontreront la femme faite pour eux. Et tandis que certains se quitteront un jour à Rome, d’autres prendront un peu de glace pour un dîner parfait. Quant aux plus sensibles, ils vivront l’été de leur âme, avec une pointe de nostalgie…



Bref, un concentré de vie et d’émotions pour cette 23 e édition du Festival du film italien d’Ajaccio, du 5 au 13 novembre, en 16 films puisés dans ce que l’Italie a produit de meilleur ces derniers mois !



10 films en compétition, 6 en panorama. Des surprises, des pépites, des coups de cœur, des avant-premières, des éclats de rire, des larmes, de la légèreté, des destins, des gueules, des coups de poing, de beaux moments à partager…



Et un immense merci à vous, fidèles spectateurs, qui êtes toujours plus nombreux à participer à ce grand voyage en Italie, ainsi qu’à l’ensemble de nos bénévoles pour leur engagement sans faille à nos côtés.



Vi vogliamo un mondo di bene. Grazie di cuore !



