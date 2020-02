23e Festival de cine español y latinoamericano Festivali di u filmu spagnolu è latinuamericau trà u 9 è u 15 di frivaghju à u Spaziu Diamanti

Du 09 au 15 février 2020 à l'Espace Diamant à Ajaccio.



Le cinéma, c'est un voyage ! Un voyage dans le temps et dans l'espace.

Un voyage dans le monde intérieur des personnages.

La 23ème édition du Festival du Cinéma Espagnol et Latino-américain vous invite à réaliser un grand voyage : de l'époque de Christophe Colomb à celle des années 60 à 90 au Guatemala, en revivant l'année 1973 au Chili et en évoquant les événements de 1936 en Espagne…

De la Bolivie au Mexique en passant par Cuba, le Brésil ou encore l'Argentine. Un peu plus discrètement, nous essaierons de visiter le monde intérieur de l'enfance et de l'adolescence en quête d'identité et l'univers des adultes en proie à des confrontations, des luttes, des résistances, des rêves et des troubles de l'amour.

Un univers riche en émotions!

Pour nous évader, 17 films de 8 pays !

5 films en compétition avec 3 jurys pour décerner les prix traditionnels : Grand Prix, Prix des Étudiants, Prix de la CCAS et Prix du Public.

​

Des accompagnements fidèles



La CCAS (Activités Sociales de l'Énergie de Corse) : constitution d'un jury, soutien logistique et financier, parrainage d'un film.

L'Université de Corse : accueil d'étudiants du département d'espagnol de l'Université de Corse, constitution du jury Étudiant, sous-titrage de films non distribués en France. A cette occasion, un groupe d'étudiants du Master Traduction, Sous titrage et Doublage de l'Université Sophia-Antipolis de Nice vient compléter l'équipe conduite par Michel Rizo, professeur à la faculté de Corté.

La Collectivité de Corse, La Mairie d'Ajaccio et nos partenaires privés…

Et des étapes à ne pas rater : cocktail de bienvenue, rencontre avec les jurys et les invités, remise des prix…

​

Sans oublier les projections « spéciales » de films :

​

Le « Clásico » : cette année le film d'Icíar Bollaín, « También la lluvia - Même la pluie ».

Le film soutenu par la CCAS, « Yuli », le mercedi 12 février à 18h30.

La Séquence du Spectateur, avec « El amor menos pensado - Retour de flamme », le jeudi 13 à 21h00…

L’exposition des œuvres de l’artiste peintre Céline Lorenzi : « Désert Mexicain »

De quoi remplir les valises de beaux souvenirs…

​

¡ Buen viaje ! ¡ A disfrutar !



