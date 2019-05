Armand Luciani

Di ghjugnu scorsu avemu persu unu di i nostri. Santu Montera si n’hè andatu à d’altri celi. A so assenza hè per noi una ferita eterna, un viotu ch’ùn sapemu culmà altrimente cà fendulu campà in ognunu di i nostri canti. Ciò ch’ellu era, ciò ch’ellu ci hà lasciatu u vulemu sparte cù tutti quelli chì anu in core u ricordu di u so surrisu. V’invitemu à falla u 22 di maghju à u spaziu Diamante in Aiacciu.En juin dernier nous avons perdu un des nôtres. Toussaint Montera s’en est allé vers d’autres cieux. Son absence est pour nous une blessure éternelle, un vide que nous ne savons combler autrement qu’en le faisant vivre dans chacun de nos chants. Ce qu’il était, ce qu’il nous a laissé nous voulons le partager avec tous ceux qui ont dans le cœur le souvenir de son sourire. Nous vous invitons à le faire le 22 mai à l’Espace Diamant d’Ajaccio.Sonu è lumi:Cuncipitura affissu : CastaLibre