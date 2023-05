21e Trail Napoléon Retour du Trail Napoléon pour sa 21e édition le 7 mai 2023.



Deux épreuves sont de retour au programme cette année, la première réservée aux amateurs de course en montagne aboutira au Casone après un tracé de 23 kilomètres tandis que les marcheurs emprunteront un tracé un peu plus facile et surtout moins long de 15 kilomètres.



Des parcours riches en nouveautés sur les 3 distances classiques du Trail Napoléon : 10 km pour les Aiglons, 23 km pour le Classic et 42 km pour un Impérial revisité !





Retrouvez le programme complet ainsi que le parcours sur le site du Trail Napoléon

Circulation A cette occasion la circulation et le stationnement seront règlementés :



A compter du samedi 06 mai 2023, et ce jusqu’au dimanche 07 mai 2023, selon le phasage de la manifestation, la circulation et le stationnement sont règlementés comme suit :



Le dimanche 07 mai 2023, la circulation est interrompue temporairement afin de permettre le départ des coureurs à 5h30, 7h30, 9h00 et 9h20, le temps du passage des coureurs, à l’exception de ceux des intervenants de l’épreuve, dans les voies ci-après :



- Allée de la Légion d’honneur

- Avenue Nicolas Pietri

- Chemin du bois des Anglais



La circulation est interdite et réglementée comme suit, le temps du passage des coureurs, à l’exception de ceux des intervenants de l’épreuve, dans les voies ci-après :



- Allée de la Légion d’honneur

- Cours Général Leclerc (portion comprise entre la rue Dominique Fabiani et allée de la Légion d’honneur)

- Boulevard Mme Mère (portion comprise entre la rue de Rivoli et l’avenue Nicolas Pietri)

- Avenue Nicolas Pietri (portion comprise entre le chemin du bois des anglais et le Boulevard Mme Mère)

- Rue du Commandant Benielli

- Rue des cyclamens



Une déviation de la circulation est mise en place dans les voies ci-après :



- Cours Général Leclerc vers la rue Dominique Fabiani

- Rond-point bois des anglais vers la rue Maurice Choury



La circulation est interdite et réglementée comme suit, le dimanche 7 mai de 05h30 à 20h00, à l'exception de ceux des intervenants de l'épreuve, dans les voies ci-après :



- Boulevard Madame Mère (portion comprise du rond-point de l'olivier à la rue Capitaine Bosc)



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit le samedi 06 mai 2023 à partir de 18h00 et ce jusqu’au dimanche 07 mai 2023 16h00, à l'exception de ceux des intervenants de l'épreuve dans les voies ci- après :



- Allée de la Légion d'Honneur (de part et d'autre de la chaussée ainsi que face aux grilles de l'accès principal de la place d'Austertlitz)

- Boulevard Mme Mère (portion comprise entre la rue de Rivoli et la place d'Austerlitz (le long du mur côté droit sens montant))



Dès lors que l’organisation du trail le rend possible, le stationnement est rétabli sur les emplacements en l'absence d'activité sur le site.

2023-VOIRIE-0132 A-C VILLE TRAIL NAPOLEON 06 07 MAI v2.pdf (1.22 Mo)



