20e Festival international de la bd d'Ajaccio et de la corse du sud du 11 au 13 novembre Vintesima edizioni di u festivali di a BD d'Aiacciu è di u Pumonti trà l'11 è u 13 di nuvembri à u Palazzu di i Cungressi



Le Festival international de la BD d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud vous attend au palais des Congrès pour sa 20ème édition du 11 au 13 novembre 2022.







Horaires :

Vendredi 11 novembre : 14h30 – 18h00

Samedi 12 novembre : 10h00 – 18h00

Dimanche 13 novembre : 10h00 – 18h00



Retrouve plus d'informations sur Retrouve plus d'informations sur le site du festival international de la BD

Accueil Envoyer à un ami Imprimer