20 AVRIL 2018 A AJACCIO - PROJET CIEVP - RÉUNION DE TRAVAIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CONTENU DES BORNES INTERACTIVES

Le 20 avril dernier, la Ville d’Ajaccio recevait - au sein de l’Hôtel de Ville - les représentants des associations des commerçants du centre-ville, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse-du-Sud et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.



Cette réunion de concertation des acteurs du commerce de centre-ville, a été l’occasion - pour l’entreprise NEUROMEDIASOFT- de présenter l’interface dédiée aux commerces du centre-ville ainsi que sa déclinaison en portail web, qu’elle développe ; ces outils numériques ayant été initiés par la Ville d’Ajaccio, dans le cadre du projet européen CIEVP dont elle est chef de file.



Ainsi et pour la saison estivale 2018, trois bornes interactives seront installées en centre-ville et diffuseront - en continu - des informations commerciales permettant de mieux informer et orienter les usagers, notamment par la mise en place de parcours commerciaux thématiques et par la mise à disposition d’informations promotionnelles et événementielles, qui seront mises à jour quotidiennement par la Commune d’Ajaccio et ses partenaires.



Les participants à cette réunion ont unanimement validé la forme et le contenu de ces applicatifs et ont relevé le grand intérêt de la mise en place d’une telle démarche, qui œuvrera - sans nul doute - à la dynamisation du commerce ajaccien.