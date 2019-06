1ère réunion du Club Zonta en Corse - vendredi 7 juin 18h30-19h30 - Salle Charles Ornano - Mairie d'Ajaccio Prima riunioni di u Zonta, vennari u 7 di ghjugnu à 6 ori è mezu in a sala Charles Ornano

Le Zonta International est une organisation mondiale mixte, a-politique et a-religieuse, qui réunit 29.000 femmes et hommes leaders dans 1.300 Clubs services de 63 pays. Sa mission est d’œuvrer pour l’Amélioration de la Condition de la Femme et son Autonomisation au niveau local et mondial.



ZONTA signifie «Honnêteté et Digne de Confiance». Depuis 1919, il ambitionne un monde dans lequel les Femmes ont de véritables Droits qui leur permettent de promouvoir, développer, réaliser et atteindre l’entier potentiel de toutes leurs capacités. Au niveau international, le Zonta contribue à l’émancipation des femmes. Il a financé de nombreux prix, bourses et projets de services pour plus de 31 millions de dollars.

Le ZONTA International met en place à Ajaccio le premier Club ZONTA de Corse et vous invite Madame, Monsieur, à une réunion d’information qui se tiendra vendredi 07 juin de 18h30 à 19h30 dans la Salle Charles ORNANO (3ème étage) de la Mairie d’Ajaccio.



Au niveau local, les Zontien-ne-s de tous les Clubs travaillent sur une diversité de programmes en faveur des femmes : Education, Culture, Formation, Santé, Sport, Artistique, Social, Economie, Egalité des Droits, Autonomie, Respect universel, Lutte contre les violences...

Cette année, le Zonta International célèbre ses 100 ans avec fierté car ses valeurs et ses actions de soutien et de financement ont contribué à changer la vie de millions de femmes et de filles partout dans le monde.

Le Club Zonta d’Ajaccio est un projet de services unique qui représente une réelle opportunité pour la Corse.

Contact : paulette.canale@orange.fr

