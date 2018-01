1er janvier 2018 : Nouvelle modalité de collecte de vos encombrants

Prenez RDV auprès de CAPA INFO DÉCHETS au 0810 42 42 40, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Un agent de la CAPA vous posera les questions utiles et vous communiquera trois informations essentielles :

• UN NUMÉRO de référence à accrocher sur votre encombrant,

• LA DATE de RDV,

• LE LIEU de dépose

En l’absence de numéro, la dépose sera considérée comme un dépôt sauvage et donnera lieu à verbalisation.

Vous avez toujours la possibilité de déposer vos encombrants à la déchèterie du Stiletto du Syvadec (07 75 22 72 57) ou dans les déchèteries mobiles de la CAPA.





Le savez-vous ?

Les encombrants ménagers : ce sont des objets encombrants d’origine domestique (matelas, meubles…) qui en raison de leur dimension ne peuvent être collectés par les moyens habituels de ramassage des ordures ménagères.