19 ème Festival Passion Cinéma du 3 au 8 octobre 2018 Palais des Congrès Le Festival Passion Cinéma reviens pour de nouvelles rencontres, des fictions, des courts et des longs métrages rendez vous du 3 au 8 octobre au Palais des Congrès.



Retrouvez la programmation du festival, des séances jeune public et le tableau complet en téléchargement ci-dessous



Pour plus d'infos cliquez par ici Prog-OCTOBRE-2018.pdf (308.16 Ko)

Cine-Gouter-OCT2018.pdf (551.43 Ko)

Tableau-Octobre-2018.pdf (503.25 Ko)



