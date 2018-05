18 ème édition du Trail Napoléon le dimanche 6 mai U 18 emu Trail Napuliò si farà a dumenica u 6 di maghju à partasi da u Casonu

Le Corsica Run X'trem organise le dimanche 6 MAI 2018 le XVIII ème Trail Napoléon.

Cette épreuve propose aux coureurs 3 distances en terrain varié:

un parcours de 10 KM (D+400), un de 23.5 km (D+1200) et un de 43KM(D+1700).



L’esprit solidaire faisant partie intégrante des caractéristiques de l’épreuve, 2€ par dossard seront reversés en faveur de l'association "la lune Rouge, inseme per Laurina".

Le départ et l'arrivée se feront Place du Casone à Ajaccio :



à 7h30 pour le 43 KM



à 9H00 pour le 23.5 KM



à 9h20 pour le 10KM







Circulation et stationnement A cette occasion la circulation et le stationnement seront réglementés comme ceci :



le stationnement sera interdit du samedi 5 18h mai au dimanche 6 mai 16h



Allée de la Légion d'Honneur, Boulevard Madame Mère entre la rue de Rivoli et la place du Casone.



Le dimanche 6 mai la circulation sera interrompue temporairement au départ des 3 courses à 7h30, 9h00 et 9h20 Avenue Nicolas Pietri



Boulevard Benielli, Cours Général Leclerc, Boulevard Madame Mère, Rue Capitaine Bosc, Rond point du Bois des Anglais.



Des déviations temporaires seront mises en places :

de 7h30 à 9h30 :

Les véhicules montant le Cours Général Leclerc seront déviés vers la rue Rossi ou vers la rue Mérimée

Les véhicules descendant la rue Pompeani seront déviés vers le Cours Général Leclerc, voie descendante

Les véhicules montant le rue Miss Campbell seront déviés vers le Cours Général Leclerc, voie descendante



de 9h30 à 16h00 :

Les véhicules descendant l'avenue Nicolas Pietri seront déviés vers le Cours Général Leclerc

Les véhicules arrivant de la route des Sanguinaires seront déviés sur le boulevard Pugliesi Conti



La circulation sera interdite :

de 7h30 à 16h00 :

Les cars touristiques et les petits trains touristiques ne pourront emprunter le Boulevard Madame Mère, sens montant







