18 ème édition du Trail Napoléon le dimanche 6 mai 2018 départ place du Casone Le Corsica Run X'trem organise le dimanche 06 MAI 2018 le XVIII ème Trail Napoléon.

Cette épreuve propose aux coureurs 3 distances en terrain varié:

un parcours de 10 KM (D+400), un de 23.5 km (D+1200) et un de 43KM(D+1700).



L’esprit solidaire faisant partie intégrante des caractéristiques de l’épreuve, une action, en faveur d’une association désignée ultérieurement, sera mise en place.

Le départ et l'arrivée se feront Place du Casone à Ajaccio :



à 7h30 pour le 43 KM



à 9H00 pour le 23.5 KM



à 9h20 pour le 10KM







Pour consulter les infos, règlement et inscriptions téléchargez la pièce jointe ! Trail Napo 2018 Sce Comm.pdf (2.41 Mo)



