18 ème édition du Tour de Corse Historique du 8 au 13 octobre 2018

Lundi 08 Octobre : PORTO-VECCHIO

Vérifications administratives et techniques sur le Terre plein de la Marine de Porto-Vecchio.



Mardi 09 Octobre : PORTO-VECCHIO/PORTO-VECCHIO

Shakedown toute la journée.

Les voitures entreront en parc à partir de 17h00.

Cérémonie de départ à Porto Vecchio.



Mercredi 10 Octobre : PORTO-VECCHIO/BASTIA - 1ère étape

Départ de Porto-Vecchio pour 82 km de spéciales avec un regroupement à Francardo.

Cette journée mènera les concurrents à Bastia.

Parc fermé sur la place St Nicolas.



Jeudi 11 Octobre : BASTIA/CALVI - 2e étape

Départ de Bastia direction la Castagniccia avec un regroupement au célèbre village de La Porta. Les concurrents repartiront vers la Balagne et termineront la journée à Calvi.

Parc fermé sous la citadelle.



Vendredi 12 Octobre : CALVI/AJACCIO - 3e étape

Le mythe pour démarrer la journée avec la spéciale Notre-Dame-de-La-Serra dans sa version longue. Regroupement à Porto où l’accueil est toujours aussi chaleureux. Deux spéciales pour finir la journée avant l’arrivée à Ajaccio.

Parc fermé sur la Place du Diamant.



Samedi 13 Octobre : AJACCIO/PORTO-VECCHIO - 4e étape

L’étape finale, nous quitterons Ajaccio en longeant la mer.

Au programme de cette dernière journée, quatre spéciales. Nous traverserons la vallée du Valinco pour finir dans L’Alta Rocca et retrouver Porto Vecchio pour le podium et la soirée de clôture.