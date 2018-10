18 ème édition des Journées de la Marie Do du 5 au 7 octobre Place Miot Com'è tutti l'anni, a Mari Do urganizeghja i so ghjurnati annant'à a piazza Miot da sustena i malati è a lotta contr'à u cancaru

Comme chaque année l'association "La Marie Do" organise ces journées à la Place Miot.

Cet événement permet de collecter la majeure partie des fonds reversés aux malades, dans les investissements et à la recherche.

3 jours remplis d'animations, le concert, le grand loto, les galas de danses le défilé et bien d'autres surprises vous attendent les 5, 6 et 7 octobre place Miot.



