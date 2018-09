17 ème édition de la semaine de la mobilité le 15 septembre à Ajaccio Pour la 17e édition de la Semaine européenne de la mobilité portant sur le thème de la multimodalité « Mix and move », la CAPA et la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec la Collectivité de Corse, proposent pour la journée du 15 septembre en Pays Ajaccien :

– Les transports gratuits (navette, bus et train CFC),

– La piétonisation de la rue Bonaparte, rue Roi de Rome et rue Sœur Alphonse.



La Semaine européenne de la mobilité : promouvoir les bonnes pratiques régionales en matière de transport

La Semaine européenne de la mobilité est relayée en France par le Ministère de la transition écologique et solidaire avec l’ADEME. Elle vise à promouvoir les bonnes pratiques régionales en matière de transport pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des Français. Cette opération est ancrée dans l’actualité, avec l’essor des solutions innovantes de transports partagés comme le covoiturage, l’autopartage, le deux-roues en libre – service qui sont autant d’alternatives à la voiture individuelle, complémentaires des transports publics.



