16 MAI DUO DAY 2019, le monde du travail comme vecteur d'inclusion I parsonni tocchi d'infirmità è l'impiegatori s'infattani una ghjurnata pà parlà di a so vita d'ogni ghjornu

Le 16 mai 2019, se tiendra pour la seconde année consécutive le DUO DAY





Cette journée nationale permet aux personnes en situation de handicap et aux employeurs de partager leur quotidien.



L'objectif de cette action: changer les regards,

dépasser les préjugés,

Pour plus d'informations sur cette journée: https://www.duoday.fr/

