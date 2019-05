15e édition de la Nuit Européenne des musées

A l’occasion de la quinzième édition de la Nuit Européenne des musées, les musées d'Ajaccio ouvrent gratuitement leurs portes de 19h30 à 23 heures.



Au Palais Fesch :



- Concert en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi « CHEMINS CROISES » Eclairages inédits sur des instruments rares, Viole d’Amour, Clavecin, Cetera

Grande Galerie, 19h30, Concert gratuit.



- "Escape Game" au Palais Fesch à l'occasion de la Nuit des musées, le Palais Fesch propose aux 16-20 ans de découvrir d'une nouvelle manière sa collection d'œuvres d'art. Entrez dans la peau d'un historien d'Art et venez résoudre les mystères qui entourent les œuvres du Palais Fesch. Deux créneaux horaires sont disponibles: 21h et 22h. (durée ~ 45mn) Réservation obligatoire par mail : JBaltzer.musee@ville-ajaccio.fr10 personnes maximum par créneau.



- "La classe, l'œuvre" Dans le cadre de l'opération nationale "la classe, l'œuvre", une classe de 4ème du collège Laetitia Bonaparte organisera une médiation autour de l'œuvre "Les âges de la vie" et présentera son interprétation plastique. Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, l’opération « la classe, l’œuvre ! » offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire un projet d'éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections des musées de France. Présentation à 19h30.



A la Maison Bonaparte :



Letizia évoque l’enfance de Napoléon à 19h15, 20h45 et 22h15

A l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de Napoléon, pour la nuit des musées 2019, la Maison Bonaparte, en collaboration avec l’association Empreintes impériales, présente une création exclusive : Letizia Bonaparte évoque la prime jeunesse de ses enfants. Trois tableaux joués dans les salles du Musée national et suivis de danses : rigodons et quadrilles en costumes d’époque.



Visites guidées de l'exposition : Ajaccio l’enfance de Napoléon à 20h et 21h30



Une occasion de visiter gratuitement l’exposition en cours : des portraits totalement inventés mais dessinés à partir des traits de caractère qui nous sont parvenus des habitants de la Maison Bonaparte. Chaque portrait de cette galerie des ancêtres imaginaire, est éclairé par une planche de bande-dessinée narrant des épisodes emblématiques de la vie du personnage par Charles Cianfarani. Puis, sur un plateau tournant, se succèdent 9 saynètes de l’enfance de Napoléon à Ajaccio, réalisées par Frédéric Pierrot avec des Playmobils. Enfin, des silhouettes des frères et sœurs de Napoléon, réalisés par Valérie Santarelli, permettront de les identifier et de les caractériser les uns par rapport aux autres.



Illumination de la façade et du jardin de 19 à 23h.



Ouverture du musée à 19h, fermeture à 23h (dernières entrées à 22h30 )



Au Lazaret :

Cette soirée, unique, est l'occasion de parcourir le musée Marc Petit autrement, en nocturne; l'an dernier c'est une visite aux flambeaux qui avait envoûté les visiteurs, cette année c'est également une balade de lumières qui va les emporter dans les mystérieuses allées, à la découverte ou redécouverte des incroyables sculptures qui ornent le Lazaret.Nino SattaArtiste et caricaturiste, connu pour sa bande dessiné le "Ptit Dumè", présentera et dédicacera son dernier ouvrage.Conservatoire Henri TomasiDes élèves de 12 à 30 ans, des antennes d'Ajaccio et Bastia du conservatoire investiront le Lazaret en musique et danse contemporaine aux côtés des oeuvres de Marc petit.Entrée libre (réservation conseillée)