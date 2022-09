15e édition de la Marie Do du 30 septembre au 2 octobre 15ema edizioni di a Marie Do da u 30 di sittembri sin'à u 2 d'uttrovi in Aiacciu è Bastia

Chaque année, durant tout un week-end prolongé d’octobre en simultané à Ajaccio et à Bastia, l’association propose un programme dense avec de nombreuses activités, animations, spectacles, concerts, défis sportifs…



Cette année rendez-vous du 30 septembre au 2 octobre au palais des congrès, port Tino Rossi et place Foch pour fêter la 15e édition de la Marie Do.





Programme



