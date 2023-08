14e édition de la Corsica Classic Du 22 au 31 août 2023 Une régate itinérante qui allie élégance, sport, fair-play et aventure autour de l’île de beauté sous le patronage du Yacht Club de France.



La Corsica Classic est un évènement à la fois sport, life style et très exclusif qui s'inscrit dans la tradition des belles régates méditerranéennes de voile classique.



Une course de voilier classique et moderne, un événement incontournable et une aventure unique autour de la Corse.



Les participants de la Corsica Classic prendront le départ d’Ajaccio, au Port Charles Ornano, où la flotte sera accueillie pour les inscriptions le mardi 22 août. Le parcours, en 7 étapes, se déroulera sous les auspices de la Corse du Sud au départ d'Ajaccio-port Charles Ornano, puis direction Propriano, Campomoro, Bonifacio et Saint-Cyprien avant un final en beauté face à la citadelle historique de Bonifacio.

La Corsica Classic est ouverte à tous les yachts de tradition jaugés CIM 2023, les “Esprits de tradition” et modernes jaugés IRC 2023. Affiliée à la Fédération française de voile (FFV), la course s’inscrit dans le circuit officiel organisé par le Comité International de Méditerranée (CIM) et l’Association Française des Yachts de Tradition (AFYT).



Un fabuleux casting

Les participants du millésime 2023 viennent d’Australie, de Suisse, d'Allemagne, d'Angleterre, de Monaco, Belgique, Italie pour en découdre sur le littoral de l’île de beauté en suivant les nobles règles du yachting classique sur un parcours total de 130 milles en 8 jours, d’Ajaccio à Bonifacio.



Plus de 140 yachts, parmi les plus beaux au monde, ont participé à la Corsica Classic depuis sa création 2010. Un casting exceptionnel, renouvelé chaque année, de véritables oeuvres d’art flottantes, toujours prêtes à en découdre sur l’eau. Le plus ancien voilier de l’histoire de la régate avait 132 ans - SY Sky, présent en 2022 ! Cette année, le doyen de l’année fête ses 122 ans : c’est Shenandoah of Sarks, construit en 1901 trois mats de 54m. Le casting sera encore une fois historique, avec près de 25 voiliers d’exception présents.





Programme Mardi 22 août :

Accueil de la flotte, port d’Ajaccio Charles Ornano

9h-17h : inscriptions au port Charles Ornano, Ajaccio

19h-21h : cocktail de bienvenue, port d’Ajaccio Charles Ornano CCY x Pietra



Mercredi 23 août :

10h : briefing sur le quai port d’Ajaccio Charles Ornano

11h : départ du port d’Ajaccio Charles Ornano

12h : départ régate Trophée de la Ville Ajaccio - Ajaccio

19h : cocktail remise du prix trophée de la ville d’Ajaccio CCY x Pietra

20h - 23h : diner du Trophée de la Ville d’Ajaccio en partenariat avec Gloria Maris Groupe, port Charles Ornano



Jeudi 24 août :

10h : briefing sur le quai port d’Ajaccio Charles Ornano

11h : départ du port d’Ajaccio Charles Ornano

12h : départ régate Ajaccio - Propriano

19h : cocktail de bienvenue de la ville de Propriano



Vendredi 25 août :

10h : briefing sur le quai port de Propriano

11h : départ du port de Propriano

12h : départ régate Propriano - Campomoro (zone de mouillage)

19h : cocktail de bienvenue du village de Campomoro sur la plage

23h : soirée CCY x Bar des Amis Campomoro, quai des pêcheurs



Samedi 26 août :

10h : briefing VHF Campo Moro

11h : départ du mouillage Campomoro

12h : départ régate Campomoro – Bonifacio

19h : cocktail de bienvenue de la ville de Bonifacio x CCY x Pietra

23h : soirée CCY x Galerie des Ducs haute ville Bonifacio



Dimanche 27 août :

10h : briefing sur le quai Bonifacio Marina

11h : départ du port de Bonifacio

12h : départ Bonifacio – zone de Mouillage, Saint- Cyprien

19h : cocktail sur la plage…CCY x Pietra x Domaine de Granajolo



Lundi 28 août :

10h : briefing VHF

11h : départ zone de mouillage Saint-Cyprien

12h : départ Saint- Cyprien - Bonifacio

19h : cocktail Cap Mattei x Capo Spritz sur le port

23h : soirée CCY x Galerie des Ducs haute ville Bonifacio



Mardi 29 août :

10h : briefing sur le quai de Bonifacio

11h : départ du port de Bonifacio

12h : départ régate Bonifacio – Bonifacio Trophée de la Ville Antoine Zuria

19h : cocktail remise des prix Corsica Classic 2023

20h – 23h : diner de remise des prix confectionné par nos chefs en partenariat avec Domaine Granajolo et Gloria Maris Groupe au Bastion de l’Etendard



Mercredi 30 août :

Journée de réserve à Bonifacio





+d'infos Retrouvez plus d'informations sur le site de la Corsica Classic

Accueil Envoyer à un ami Imprimer