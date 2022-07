12ème Grand Prix de la Ville d'Ajaccio Ce mois de juillet, la place Miot fête la pétanque du 26 au 31 juillet avec le 12ème Grand Prix de la Ville d'Ajaccio !











Programme Mardi 26 juillet

Triplette ouvert à tous en semi-nocturne > 18h30 > Lots + Trophées



Mercredi 27 juillet

Doublette Mixte ouvert à tous en semi-nocturne > 18h30 > 500€

1 adulte et 1 enfant / 1 homme et 1 femme / 1 jeune licencié et 1 adulte



Jeudi 28 juillet

Doublette ouvert à tous en semi-nocturne > 18h30 > 800€



Vendredi 29 juillet

Triplette ouvert à tous en semi-nocturne > 18h30 > 800€



Samedi 30 juillet

Doublette Evénementiel jeunes > 15h > Lots

Doublette Féminin tous licenciés par poule > 19h > 200€ + trophées



12ème Grand Prix d’Aiacciu Ville Impériale

Mémorial Napoléon Bonaparte > 2250€ + trophées

Régional Triplette par poules en semi-nocturne > 18h30

Arrêt des parties en 8ème jouées



Dimanche 31 juillet

Reprise des parties du Régional - Triplette en semi-nocturne > 18h30

Suivi de la remise des Prix et vin d’honneur



Inscriptions :

0678321460 / 0627300297



Tenue correcte exigée pour les joueurs, toutes les équipes devront avoir des hauts identiques (non fournis par l'organisation) à partir du début de la compétition.



Buvette & restauration sur place.

