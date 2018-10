12 ème rendez-vous santé de La Marie Do le 11 octobre 2018 au Palais des congrès L' association la Marie Do organise les 12 èmes rendez-vous santé "tous ensemble contre le cancer" cancers pédiatriques, recherches et innovations en cancérologie salles Charles Papi au palais des confrès d'Ajaccio.

Rendez-vous le jeudi 11 octobre de 14h à 18h au Palais des Congrès.





