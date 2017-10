11ème édition du festival du film documentaire par l’association Corsica.doc DEUX LIEUX POUR UN FESTIVAL : L’ESPACE DIAMANT ET L’ELLIPSE

SOIRÉE D’OUVERTURE A L’ELLIPSE LE 18 OCTOBRE



Lutte jeunesse de Thierry de Peretti donnera le coup d’envoi du festival. Pour la préparation d'Une vie violente, le film de Thierry de Peretti, Julie Allione a filmé les candidats au rôle principal. Ce casting donne un portrait complexe et passionnant de la jeunesse corse d’aujourd’hui dont Thierry de Peretti a réalisé un documentaire : Lutte jeunesse !. Le film sera suivi d’un débat avec Thierry de Peretti et Julie Allione.







SEXUALITE(S)



Treize films qui sont autant de regards sur la sexualité



Des films récents et des films anciens célèbrent, chacun à leur manière, le courage et le bonheur du choix de la liberté sexuelle : Les vies de Thérèse et Bambi de Sébastien LIfschitz , Exhibition de Jean-François Davy, Polissons et galipettes de Michel Reilhac, Une sale histoire de Jean Eustache, Ceci est une pipe de Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard, Leçons de ténèbres de Vincent Dieutre, Marion de HPG…



CAPOLAVORI !



Les chefs d'oeuvre du documentaire italien



L’histoire du cinéma documentaire italien demeure injustement oubliée et marginalisée. Cette rétrospective a pour ambition de donner un aperçu le plus large possible du cinéma du réel italien. On y retrouve les maîtres du cinéma italien (Rossellini, Fellini, Pasolini, Moretti), des documentaristes remarquables (De Seta, Mangini, Piavoli, Gianikian/Ricci Lucchi), des figures-clés de ces dernières années (Rosi, Marazzi) et des jeunes talents (Francioni et Cheng, Picarella). L’Italie vue par…







LA COMPETITION « NOUVEAUX TALENTS »



Seize films documentaires réalisés par de jeunes cinéastes seront en lice pour les prix Corsica.doc/Via Stella et Jeune public. Des films venus de tous les continents, et qui dessinent un portrait à vif du monde d’aujourd’hui.

