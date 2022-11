10/11 Musique : Soirée Fado à l'Espace Diamant

Dans le cadre des Rencontres Musicales de Méditerranée, la Corse accueille cette année une petite formation de musiciens issus de l’école nationale supérieure de musique, et des arts du spectacle de Porto, spécialistes du Fado.



Plus qu’un style musical, le fado est un genre poético-musical où les mots occupent une place importante, attirant ainsi l’attention des spectateurs, à l’image de la diva Amàlia Rodrigues qui a porté le fado aux quatre coins du monde.

Placé sous la direction du professeur Artur Caldeira à la guitare portugaise, et assisté du professeur Daniel Paredes à la guitare classique, l’ensemble est complété par deux voix féminines et une clarinette soliste qui nous fait revivre quelques-uns des airs les plus emblématiques du fado, symbole musical du Portugal et créateur d’émotions uniques.



Guitare portuguaise : Arthur Caldeira

Guitare : Daniel Paredes