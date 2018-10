1 ere édition du Festival de la photo d'Ajaccio du 16 octobre au 15 novembre 2018 à l'Espace Diamant Du mardi 16 octobre au vendredi 16 novembre

Festival de la Photo

#1ère édition

Expositions, installation, conférence...





Le projet Dans sa volonté de promouvoir la création contemporaine, et particulièrement les arts visuels, la direction de la culture de la Ville d’Ajaccio propose du 16 octobre au 15 novembre, une manifestation de grande envergure, consacrée à la photographie.



Pour cette première édition, la thématique retenue est l’arbre, qui sera montré sous différents prismes liés à son rapport à l’homme (transformation, protection et destruction, arbre nourricier, arbre dans l’aménagement urbain…)



Source d’inspiration incontestable pour les artistes, la nature corse et ses arbres ont donné lieu à plusieurs séries de photographies, tantôt montrés sous un angle artistique sublimant la nature, tantôt sous un angle journalistique pour dénoncer sa destruction ou simplement montrer la richesse et la diversité des espèces de notre territoire.



Cette exposition est pensée de façon à déployer gratuitement les photographies dans l’espace public, et sera organisée autour d’un parcours, entre expositions en plein air dans des lieux symboliques très fréquentés (Grille de la préfecture, grille de l’Hôtel de région, Place du Diamant…) et en intérieur sur un format plus classique (Espace Diamant, musée Fesch, médiathèques, hall de l’aéroport…).

Notre objectif

Faire découvrir la photographie, son langage, ses codes et ses différentes esthétiques en occupant le territoire ajaccien autour d’une thématique forte et engagée.



Le concept

Au-delà du parti pris esthétique qui prime dans cette manifestation, ce projet d’exposition a une dimension sociale.

En effet, la protection des arbres en corse est une problématique majeure ; Il s’agit à travers ce projet de contribuer à une prise de conscience collective.



Considérant que l’arbre est une matière vivante, essentielle à notre existence biologique, elle est tout aussi nécessaire à notre bien-être.

Symbole de l’environnement naturel dans la ville, il est une matière organique qui nous permet de subsister biologiquement, économiquement et émotionnellement.

D’où une nécessité de le réhabiliter dans une mémoire collective par le biais de la photographie au sein d’un espace public.



Notre engagement Défendre le travail de l’artiste, favoriser son rayonnement et l’avancement de la discipline. Le développement de public, la mise en réseau sont au cœur de nos actions.

Sensibiliser la population à la sauvegarde des arbres et de la nature de façon plus globale, en utilisant le pouvoir d’une image

Les différents lieux occupés :



Extérieur : Place du diamant - du 16 au 25 octobre installation de 68 photographies

les photographes présents sur le site : Michel Luccioni, Jean Christophe Attard, Francis Rombaldi, Francois Desjobert, Eric Volto, Office de l’environnement de la Corse - Eric Volto, Agence du Tourisme de la corse- Sylvain Alessandri

Grille de la préfecture - du 16 octobre au 15 novembre Exposition de la série "dentru l'alpestru" de Jean Harixcalde

Grille de la collectivité de corse - du 16 octobre au 15 novembre Exposition de la série « subtile arborescence » du photographe Jerome Jouve



Intérieur : Hall de l’aéroport - du 16 octobre au 15 novembre Exposition de la série « arbre remarquable » réalisée par Eric Volto

Bibliothèque patrimoniale - du 16 octobre au 15 novembre Exposition du photographe Philippe Hass Valenti - «U Cantu di l’Arburu »

OIT – Salle Jean Schiavo - du 16 octobre au 15 novembre Exposition du CAUE

Espace Diamant - du 16 au 31 octobre Exposition de la série « Racines celestes » de l’artiste Tomas Heuer

Cour anglaise de l’Hôtel de Ville - du 16 octobre au 15 novembre Exposition des photos du concours organisée dans les médiathèques de la Ville

Autour des expositions



La manifestation est conçue autour d’un ensemble d’actions en corollaire de l’exposition : Des visites commentées des expositions

Un concours photo amateur – dans l’ensemble du réseau de lecture publique #photographietonarbre

Des conférences

3 invités : Marcel Fortini - « Photographier la Grande Guerre » (durée 1 heure) Date : Le Mercredi 14 novembre _ Bibliothèque patrimoniale à 18h30

Directeur du Centre Méditerranéen de la photographie conventionné avec la Collectivité de Corse et photographe diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie. Docteur en Arts plastiques et sciences de l’art. Chargé d’un cours en photographie et sémiotique de l’image à l’Université de Corse Pascal Paoli. Marcel Fortini poursuit également un travail personnel.

Dernières publications : « l’esthétique des ruines dans la photographie de guerre, Beyrouth centre-ville une commande exemplaire », éditions l’Harmattan, 2014 ; « Monumenti » éditons Trans Photographic Press, 2015 ; «Diciottu » éditions Trans Photographic Press, 2018.

Jérome Jouve – Paysage et abstraction Durée : 50 mins suivi d’un débat avec le public

Date à définir

Michel Luccioni- Photojournalisme Durée : 50 mins suivi d’un débat avec le public

Date à définir

