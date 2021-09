​Votre commune est-elle cyclable ? Eccu un'inchiesta da cunnoscia u vostru parè annant'à a piazza fatta à a bicicletta ind'a vostra cità

On profite de la semaine européenne de la mobilité pour donner son avis sur la mobilité à vélo de sa commune en répondant au baromètre de la Fédération des usages de la bicyclette (FUB). Jusqu’au 30 novembre vous avez la possibilité d’évaluer votre commune, celle où vous travaillez et celle où vous résidez.



Votre commune est-elle cyclable ? Faites connaitre votre avis sur la mobilité à vélo en répondant au Baromètre de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB). Partagez vos impressions quant au climat cyclable des communes où vous vivez ou que vous parcourez sur vos trajets quotidiens pour votre travail, vos loisirs ou vos courses. En moins de dix minutes, vous pourrez noter différents aspects du système vélo, recenser les lieux à aménager en priorité et ceux ayant connu une amélioration récente liée à un aménagement. En 2021, le Baromètre vous permettra de répondre à 2 questions préparées par l’association Velocità. Rendez-vous sur https://barometre.parlons-velo.fr . Plus d’informations sur le site www.fub.fr ou en contactant l’association Velocità

